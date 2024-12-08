Berani dan Misterius, Ini Peran Rania Putrisari di Series Second Account

JAKARTA – Second Account series merupakan hasil kerja sama dari Vision+ dengan Ruangkala dan Kita Production bertajuk thriller-misteri dan drama yang dapat kamu saksikan dengan klik di sini.



Berkisah tentang Rini (Givina) yang berusaha menguak kematian misterius Dewi (Naura Hakim), kakaknya setelah ditemukan tewas bunuh diri di apartemen milik Dewi. Rini yang tak percaya melakukan penyelidikan untuk memecahkan kasus ini.



Dalam penyelidikan ke apartemen Dewi, ia dibantu oleh sepasang kekasih Amy (Rania Putrisari) dan Rangga (Yogi Tama), keduanya merupakan salah satu fans loyal yang setia dan peduli kepada Dewi. Amy memiliki peran penting dalam pencarian menemukan fakta di balik kematian Dewi, sejak datang ke Jakarta, Rini terus dibantu oleh sosok Amy yang sangat baik.



Namun, di sisi lain sosok Amy terasa misterius dan janggal, ia seperti menyimpan rahasia besar. Hari demi hari, usaha demi usaha, kian dilakukan bersama oleh Rini yang dibantu Amy dan Rangga, Amy bahkan memberikan petuah-petuah agar Rini lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan dan mempercayai seseorang terutama di kota besar ini. Dalam perannya sebagai Amy, banyak adegan menantang yang harus dilakukan oleh Rania, keberanian dan totalitasnya dalam series ini patut di acungi jempol.

Plot cerita dan karakter yang menarik, menjadi alasan wajib mengapa series ini harus ditonton hingga episode terakhir. Siapakah Amy sebenarnya?



Temukan jawabannya dengan streaming series Second Account

