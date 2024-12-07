Raissa Anggiani Bawa Pesan Mendalam di Soundtrack Film Lagu Cinta Untuk Mama

JAKARTA - Rumah produksi Dewa Film Production dengan bangga meluncurkan original soundtrack (OST) film Lagu Cinta Untuk Mama. Lagu berjudul sama ini dinyanyikan oleh Raissa Anggiani, yang juga turut menciptakannya bersama Peter Taslim dan Andi Rianto.

“Dengan suara khas Raissa yang penuh perasaan, lagu ini berhasil menggambarkan perjalanan emosional yang ada dalam cerita film, menyentuh hati melalui lirik yang mendalam,” ujar Raissa.

Selain perilisan soundtrack, Dewa Film Production juga secara resmi meluncurkan poster film Lagu Cinta Untuk Mama. Acara ini menjadi pembuka menjelang perilisan trailer film yang dijadwalkan pada 22 Desember 2024.

Film Lagu Cinta Untuk Mama

Film yang disutradarai oleh Hasto Broto ini mengisahkan perjalanan cinta penuh lika-liku antara Krisna dan Indira. Hubungan mereka mendapat tentangan keras dari Gayatri, ibu Krisna, yang memisahkan mereka dengan mengirim Krisna ke Korea.

Di tengah perpisahan itu, Indira ternyata sedang mengandung anak mereka. Saat Gayatri mengetahui kehamilan tersebut, ia memaksa Indira untuk menggugurkan kandungannya. Indira memilih untuk melarikan diri dari Denpasar demi melindungi anaknya.

Konflik semakin memuncak ketika Krisna kembali ke Indonesia dan tidak menemukan Indira. Ia kemudian menikah dengan Rani, yang sayangnya mengalami keguguran dan divonis tidak bisa memiliki anak akibat kanker. Takdir akhirnya mempertemukan Krisna dengan Indira dan putri mereka, Kayla, tetapi drama berlanjut ketika Gayatri berusaha merebut Kayla dari Indira.

Peter Taslim, yang bertindak sebagai produser eksekutif, produser, sekaligus penulis skenario, mengungkapkan kebanggaannya atas kehadiran lagu ini dalam film.

"Lagu ini adalah ungkapan hati para penciptanya untuk ibu mereka. Lagu ini tercipta berkat harmoni indah yang diciptakan mas Andi Rianto, kemudian disempurnakan oleh Raissa Anggiani. Saya bangga bisa berada di tengah komposer hebat seperti mas Andi dan penyanyi idola saya, Raissa. Lagu ini dipersembahkan untuk semua ibu di seluruh dunia," ujar Peter, yang juga terlibat langsung selama proses syuting di Bali.