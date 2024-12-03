Terungkap Alasan Asri Welas dan Galiech Ridha Rahardja Bercerai Setelah 17 Tahun Menikah

JAKARTA – Asri Welas dan Galiech Ridha Rahardja menjalani sidang lanjutan perceraian di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat.

Asri Welas akhirnya buka suara mengenai alasan utama perceraiannya dengan Galiech, yaitu adanya perbedaan prinsip yang telah dirasakan selama lima tahun terakhir.

"Ada perbedaan prinsip yang mungkin sudah 4-5 tahun kami jalani, tapi tidak menemukan titik temu," ungkap Asri Welas di Pengadilan Agama Depok, Selasa (3/12/2024).

Menurut Asri, keputusan untuk bercerai bukanlah hal yang mudah. Ia mengaku telah memikirkannya dengan sangat matang.

"Ini keputusan yang sangat berat, tapi yang namanya beda prinsip, mau tidak mau harus dihadapi. Saya sudah 4-5 tahun memikirkan ini dan kami sudah mendiskusikannya secara matang," jelasnya.

Meski kini tidak lagi menjadi pasangan suami istri, Asri menegaskan hubungan mereka tetap baik demi ketiga anaknya: Imam, Ibran, dan Gibran.

"Tidak ada istilah bekas keluarga. Saya tetap mami mereka, mas Galiech tetap papi mereka. Kami tetap menjadi orang tua untuk anak-anak, hanya saja saya bukan istri mas Galiech lagi, begitu pula sebaliknya," kata Asri.

Asri juga berharap keputusan ini dapat menjadi bahan introspeksi bagi dirinya dan Galiech agar mereka tetap menjalankan peran sebagai orang tua yang baik.

"Kenapa sampai berpisah? Biarlah kesalahan ini menjadi pelajaran untuk kami berdua. Kami sama-sama salah, dan harus mengakui bahwa ini bukan hal yang baik, tetapi harus terjadi karena ini pilihan kami," ujarnya.