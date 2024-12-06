Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gus Miftah Kembali Viral Usai Lempar Candaan Cabul ke Komedian Senior Yati Pesek

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |11:50 WIB
Gus Miftah Kembali Viral Usai Lempar Candaan Cabul ke Komedian Senior Yati Pesek
Gus Miftah Kembali Viral Usai Lempar Candaan Cabul ke Komedian Senior Yati Pesek
A
A
A

JAKARTA - Gus Miftah kembali menjadi sorotan. Usai menghina pedagang es teh, kini sang pendakwah kembali menuai sorotan ketika melempar candaan bernada cabul pada komedian Yati Pesek.

Hal itu terjadi dalam pertunjukan wayang kulit Ponpes Ora Aji yang diunggah di channel YouTube sang pendakwah dengan judul video ‘Gus Miftah vs Bude Yati Pesek’, pada 5 Maret 2022. 

Dalam video itu, Yati Pasek baru selesai nembang dan membawakan lagu berjudul Bajing Loncat. Lalu Gus Miftah yang berada di atas panggung bersama Yati Pesek pun mulai melempar guyonan.

“Nih, bajingannya saya ajak naik,” katanya yang langsung ditimpali Yati dengan, “Kok saya dikatai bajingan sih?”

Gus Miftah kemudian meluruskan perkataannya dengan mengatakan bahwa yang dimaksudnya adalah judul lagu yang dibawakan komedian 72 tahun tersebut. Tak berhenti sampai di situ, sang pendakwah kembali melempar guyonan lain.

“Saya itu bersyukur Bude Yati itu jelek. Jadi milih jadi sinden. Kalau cantik, pasti jadi l*nte. Oh, bukan ya Bude?” ujar sang pendakwah yang disambut tawa renyah para penonton.

Kalimat itu membuat Yati Pesek tampak tertegun dan bertanya kenapa pendakwah 43 tahun itu melempar candaan tersebut. Namun dia beralasan bahwa candaan itu menyesuaikan kemana dia diundang. 

Halaman:
1 2
