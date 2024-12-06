Tengku Dewi Putri Beri Pesan Menohok Usai Andrew Andika Bongkar Aib Rumah Tangga

JAKARTA - Tengku Dewi Putri beri pesan menohok untuk Andrew Andika usai suaminya itu membongkar aib rumah tangga mereka ke publik. Dia meminta sang aktor lebih menjaga lisannya.

“Seharusnya sebagai pria dewasa, dia bisa introspeksi diri. Belajar untuk menunjukkan sesuatu melalui perbuatan, bukan sekadar kata-kata,” ungkapnya saat ditemui di SCBD, Jakarta Selatan, pada 4 Desember 2024.

Tengku Dewi Putri tak menampik merasa kecewa sekaligus sedih mengetahui suaminya membongkar hal paling privasi dalam kehidupan rumah tangga. Dia khawatir perkataan sang suami bisa memengaruhi anak-anak mereka di masa depan.

“Kami punya dua anak loh. Mereka bisa saja menonton ulang video itu nanti setelah mereka dewasa dan mempertanyakan. Jujur, aku kecewa dengan pernyataan dia menyalahkan aku,” katanya.

Tengku Dewi Putri mengaku, bukan tidak pernah memberikan Andrew Andika kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Namun sang aktor terlalu sering melewatkan kesempatan untuk memperbaiki diri sebagai suami.