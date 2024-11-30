Ekspresi Lee Hyeri Jadi Sorotan Ketika Jung Woo Sung Minta Maaf Atas Skandal dengan Moon Gabi

Ekspresi Lee Hyeri Jadi Sorotan Ketika Jung Woo Sung Minta Maaf Atas Skandal dengan Moon Gabi. (Foto: Marie Claire)

JAKARTA - Lee Hyeri mendadak viral di platform X, pada Sabtu (30/11/2024) sore. Ada lebih dari 29.600 cuitan yang menggunakan nama member Girls Day itu di platform tersebut.

Nama mantan kekasih Ryu Jun Yeol itu viral karena reaksi datarnya saat aktor Jung Woo Sung mengungkapkan permintaan maaf atas skandalnya di ajang Blue Dragon Film Awards, pada 29 November 2024.

Jung Woo Sung meminta maaf atas skandalnya ketika menerima penghargaan di Blue Dragon Film Awards pada 29 November 2024.

Seperti diketahui, Jung Woo Sung tampil di atas panggung untuk menerima penghargaan Most Populer Film untuk 12.12: The Day. Namun saat memberikan pidato kemenangan, dia menyinggung tentang skandalnya.

Dia secara khusus meminta agar kehidupan pribadinya tidak dijadikan alat untuk menjatuhkan kerja keras para aktor dan tim produksi film tersebut. Selanjutnya, dia meminta maaf atas kekecewaan yang dirasakan publik atas skandalnya.

“Aku menerima semua kritik dan menyimpannya untuk diriku sendiri. Sebagai ayah, aku akan bertanggung jawab atas anakku sampai akhir,” katanya seperti dikutip dari Koreaboo, pada Sabtu (30/11/2024).

Pidato Jung Woo Sung itu disambut tepuk tangan riuh dari para aktor dan aktris Korea yang menghadiri Blue Dragon Film Awards 2024. Namun saat kamera menyorot Hyeri, sang aktris hanya memasang wajah datar dan tak menepuk tangan.

Reaksi Hyeri tersebut menuai pujian warganet Korea Selatan dan internasional yang menilai sang idol tidak memberikan ruang bagi skandal tak bermoral aktor 51 tahun tersebut.