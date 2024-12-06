Meiska Adinda Isi Soundtrack Film 1 Imam 2 Makmum, Hadirkan Pesan Penuh Makna

JAKARTA - Meiska Adinda kini kembali menyumbangkan suara indahnya untuk sebuah soundtrack. Kali ini, ia didapuk menyanyikan lagu tema dari film drama percintaan Indonesia, 1 Imam 2 Makmum, yang dibintangi Fedi Nuril dan Amanda Manopo.

Film ini merupakan produksi BASE Entertainment dan Cahaya Pictures. Solois asal Bali ini menyambut kesempatan tersebut dengan antusias.

“Saat dikabari kalau aku dipilih untuk menyanyikan lagu tema film 1 Imam 2 Makmum, aku tentu sangat senang. Ini pertama kalinya aku mengisi soundtrack film Indonesia. Semoga kerja sama ini berjalan dengan lancar. Aku juga nggak sabar untuk bertemu dengan tim film dan seluruh kru produksinya,” ujar Meiska penuh semangat.

Meiska Adinda Isi Soundtrack Film 1 Imam 2 Makmum, Hadirkan Pesan Penuh Makna

Lagu berjudul Lintasan yang Sama ini merupakan ciptaan Hendro Djasmoro dan Andre Lizt. Liriknya menceritakan perasaan seseorang yang harus menerima kenyataan bahwa pasangannya masih belum bisa melupakan cinta lama yang telah tiada. Dengan tema yang cukup berat, Meiska merasa tantangan kali ini berbeda dibandingkan single-single sebelumnya.

“Menyanyikan soundtrack itu berbeda dari menyanyikan single biasa. Lagu ini akan digunakan untuk mengiringi adegan di film, jadi aku harus menyampaikan cerita dan emosi yang pas. Karena aku belum pernah berada dalam situasi seperti di lagu ini, rasanya cukup menantang,” ungkap Meiska.

Selain itu, proses rekaman juga tidak lepas dari tantangan. “Saat rekaman, ada perubahan dinamika di lagu ini yang membuat aku harus menyesuaikan suara. Untungnya, ada Om Irvnat sebagai pengarah vokal yang sangat membantu, sehingga proses rekaman berjalan lancar,” tambahnya.

Meiska menyebut pengerjaan lagu ini tergolong cepat, hanya sekitar satu bulan sejak menerima demo, rekaman, hingga siap tayang. Menurutnya, penting untuk menemukan vibe yang tepat agar emosi dalam lagu tersampaikan dengan baik.

“Aku sempat diberikan potongan adegan dari film yang akan diiringi laguku. Itu sangat membantu untuk mendapatkan feeling dan cara bernyanyi yang pas. Kalau memungkinkan, aku juga suka membaca naskah atau melihat langsung adegan yang sudah selesai syuting agar bisa menyerap emosi lebih dalam,” jelas Meiska.