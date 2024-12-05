Keseruan Podcast Ampat Bertemu Chung Ha di Spotify Wrapped Live Indonesia 2024

JAKARTA - Spotify Wrapped kembali hadir untuk merayakan musik terbaik sepanjang tahun 2024 dengan kemeriahan "Spotify Wrapped Live Indonesia 2024". Ajang penghargaan bergengsi ini akan disiarkan langsung malam ini di Studio RCTI+, Kamis (5/12/2024), pukul 20.30 WIB.

Acara ini turut diramaikan oleh deretan artis internasional ternama seperti Niki, Henry Moodie, Chung Ha, dan Xdinary Heroes. Sebelum menyapa penonton Tanah Air, Chung Ha berbincang-bincang santai sejenak bersama Podcast Ampat yang memandu acara di black carpet.

Chung Ha tampak antusias saat Podcast Ampat yang diisi oleh Adjis Doa Ibu, Ardit, Ali, Arif Brata pun menyapanya dengan menyebut Indonesia love Chung Ha dan Shin Tae Yong.

Mengingat Chung Ha berasal dari Korea Selatan, Podcast Ampat pun mengungkap bahwa saat ini masyarakat Indonesia begitu mencintai pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae Yong yang kini menjadi pelatih timnas Indonesia. Chung Ha pun begitu antusias mendengar perhatian yang begitu besar dari masyarakat Indonesia untuk Korea Selatan.

"Terima kasih sudah mencintai Korea," ujar Chung Ha.