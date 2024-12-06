Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Juicy Luicy Raih Penghargaan Indonesia Top Group of 2024 dari Spotify Wrapped

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |01:38 WIB
Juicy Luicy Raih Penghargaan Indonesia Top Group of 2024 dari Spotify Wrapped
Juicy Luicy Raih Penghargaan Indonesia Top Group of 2024 dari Spotify. (Foto: Instagram/Juicy Luicy)
A
A
A

JAKARTA - Juicy Luicy meraih penghargaan Indonesia Top Group of 2024 dari Spotify Wrapped Live Indonesia. Band asal Bandung itu meraih penghargaan tersebut karena sukses mendulang 11 juta pendengar di Spotify sepanjang tahun ini.

Julian Kaisar, vokalis Juicy Luicy berterima kasih karena masyarakat menjadikan lagu mereka sebagai bagian dari keseharian mereka. Bahkan beberapa lagu melankolis mereka selalu menemani momen galau penikmat musik Tanah Air. 

“Kami enggak menyangka pendengarnya bisa sebanyak itu. Ini pencapaian untuk kami dan terharu banget. Terima kasih yang sudah dengarkan lagu kami di Spotify,” ujar sang vokalis di Studio RCTI+, Jakarta Barat, pada Kamis (5/12/2024) malam. 

Juicy Luicy
Juicy Luicy Raih Penghargaan Indonesia Top Group of 2024 dari Spotify. (Foto: Okezone/Nurul Amanah)

Tak hanya lagu Sialan yang begitu fenomenal, Juicy Luicy juga memiliki lagu populer lain, seperti Bukan Orangnya dan Lampu Kuning. Julian menilai, alasan pendengar menyukai lagu mereka karena lirik yang relate.

“Mungkin, cerita galau pendengar lumayan mirip sama kami. Jadi mereka bisa meluapkan emosi melalui lagu-lagu Juicy Luicy. Karena banyak yang dengarin jadi meledak di pasaran,” tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/598/3092769/spotify_wrapped-8Npo_large.jpg
Keseruan Podcast Ampat Bertemu Chung Ha di Spotify Wrapped Live Indonesia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/16/3187794//ilustrasi-yrgL_large.jpg
Cara Mudah Bikin Spotify Wrapped dan YouTube Music Recap 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/205/3180013//dmasiv-eRyH_large.JPG
Tahun Depan, DMasiv Siap Rilis Album Berbahasa Inggris dan Tur 4 Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/16/3178670//spotify_mendukung_proposal_pengelolaan_royalti_global_indonesia-o0RJ_large.jpeg
Spotify Dukung Proposal Indonesia Soal Pengelolaan Royalti Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/205/3174702//kangen_band-ey5O_large.jpg
Kangen Band Tampil di Synchronize Fest 2025, Andika Mahesa: InsyaAllah, Enggak Bubar Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/205/3165013//ada_band-3AMK_large.jpg
ADA Band Rilis Love, Hope & Reality, Album Perdana Bareng Indra Sinaga
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement