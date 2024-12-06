Juicy Luicy Raih Penghargaan Indonesia Top Group of 2024 dari Spotify Wrapped

JAKARTA - Juicy Luicy meraih penghargaan Indonesia Top Group of 2024 dari Spotify Wrapped Live Indonesia. Band asal Bandung itu meraih penghargaan tersebut karena sukses mendulang 11 juta pendengar di Spotify sepanjang tahun ini.

Julian Kaisar, vokalis Juicy Luicy berterima kasih karena masyarakat menjadikan lagu mereka sebagai bagian dari keseharian mereka. Bahkan beberapa lagu melankolis mereka selalu menemani momen galau penikmat musik Tanah Air.

“Kami enggak menyangka pendengarnya bisa sebanyak itu. Ini pencapaian untuk kami dan terharu banget. Terima kasih yang sudah dengarkan lagu kami di Spotify,” ujar sang vokalis di Studio RCTI+, Jakarta Barat, pada Kamis (5/12/2024) malam.

Juicy Luicy Raih Penghargaan Indonesia Top Group of 2024 dari Spotify. (Foto: Okezone/Nurul Amanah)

Tak hanya lagu Sialan yang begitu fenomenal, Juicy Luicy juga memiliki lagu populer lain, seperti Bukan Orangnya dan Lampu Kuning. Julian menilai, alasan pendengar menyukai lagu mereka karena lirik yang relate.

“Mungkin, cerita galau pendengar lumayan mirip sama kami. Jadi mereka bisa meluapkan emosi melalui lagu-lagu Juicy Luicy. Karena banyak yang dengarin jadi meledak di pasaran,” tuturnya.