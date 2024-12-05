Nicky Tirta Bikin Kue Pohon Natal Mewah, Netizen: Sayang Makannya

JAKARTA - Nicky Tirta baru-baru ini membagikan momen istimewa membuat kue berbentuk pohon Natal.

Dalam unggahan di akun Instagram-nya, @nickytirta, Nicky memamerkan kue Natal yang tak hanya lezat tetapi juga megah dan memikat.

“Baking memories, one Christmas treat at a time,” tulis Nicky dalam caption-nya.

Kue pohon Natal kreasi Nicky Tirta terbuat dari bolu cokelat yang lembut dan nikmat. Bolu ini dibentuk dalam berbagai ukuran, mulai dari besar, sedang, hingga kecil. Kemudian, bolu disusun seperti piramida dengan bagian terbesar di bawah hingga yang terkecil di atas.