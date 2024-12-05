Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nicky Tirta Bikin Kue Pohon Natal Mewah, Netizen: Sayang Makannya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |23:02 WIB
Nicky Tirta Bikin Kue Pohon Natal Mewah, Netizen: Sayang Makannya
Nicky Tirta Bikin Kue Pohon Natal Mewah, Netizen: Sayang Makannya (Foto: IG Nicky Tirta)
A
A
A

JAKARTA - Nicky Tirta baru-baru ini membagikan momen istimewa membuat kue berbentuk pohon Natal.

Dalam unggahan di akun Instagram-nya, @nickytirta, Nicky memamerkan kue Natal yang tak hanya lezat tetapi juga megah dan memikat.

“Baking memories, one Christmas treat at a time,” tulis Nicky dalam caption-nya.

Nicky Tirta Bikin Kue Pohon Natal Mewah, Netizen: Sayang Makannya
Nicky Tirta Bikin Kue Pohon Natal Mewah, Netizen: Sayang Makannya

Kue pohon Natal kreasi Nicky Tirta terbuat dari bolu cokelat yang lembut dan nikmat. Bolu ini dibentuk dalam berbagai ukuran, mulai dari besar, sedang, hingga kecil. Kemudian, bolu disusun seperti piramida dengan bagian terbesar di bawah hingga yang terkecil di atas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/33/3120621/nicky_tirta-sNrO_large.jpg
Nicky Tirta Bantu UMKM Usai Dilaporkan Tasyi Athasyia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/07/33/2777012/didesak-anak-menikah-lagi-nicky-tirta-sebut-pernikahan-belum-jadi-prioritasnya-ESNPMXZv3p.jpg
Didesak Anak Menikah Lagi, Nicky Tirta Sebut Pernikahan Belum Jadi Prioritasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/07/33/2776939/5-tahun-berstatus-duda-nicky-tirta-ungkap-alasan-belum-mau-cari-pendamping-6kLV0EOqwA.jpg
5 Tahun Berstatus Duda, Nicky Tirta Ungkap Alasan Belum Mau Cari Pendamping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/26/205/2461551/curhat-dengan-3-composers-nicky-tirta-justru-dibuatkan-lagu-QqKnUPJSuz.jpg
Curhat dengan 3 Composers, Nicky Tirta Justru Dibuatkan Lagu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/20/33/2365373/rumah-terendam-banjir-nicky-tirta-nikmatin-saja-sambil-ngopi-lAUPXywUfX.jpg
Rumah Terendam Banjir, Nicky Tirta: Nikmatin Saja Sambil Ngopi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/15/33/2168847/nicky-tirta-tanggapi-isu-asmara-dengan-valendza-wijaya-wnQPWdkPWa.jpg
Nicky Tirta Tanggapi Isu Pacaran dengan Valendza Wijaya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement