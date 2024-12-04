Jessica Iskandar Lahirkan Anak Ketiga, Sempat Alami Pendarahan

Jessica Iskandar Lahirkan Anak Ketiga, Sempat Alami Pendarahan (Foto: IG Jessica Iskandar)

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Jessica Iskandar, yang baru saja melahirkan anak ketiganya pada 2 Desember 2024. Bayi perempuan ini menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga kecilnya bersama Vincent Verhaag.

Suaminya, Vincent, membagikan kabar gembira ini melalui Instagram. Dalam unggahan Instagram Story-nya, Vincent mengumumkan kelahiran putri mereka tanpa memperlihatkan wajah sang bayi.

"Kami dengan sukacita mengumumkan kehadiran putri tercinta kami! Baby Verhaag #3. Lahir pada 2/12/2024," tulis Vincent pada Rabu (4/12/2024).

Jessica Iskandar Lahirkan Anak Ketiga, Sempat Alami Pendarahan

Vincent menyampaikan rasa syukur atas kelahiran anak ketiganya, yang menurutnya semakin melengkapi kebahagiaan keluarga mereka.

"Hati kami penuh kebahagiaan, dan keluarga kami semakin lengkap. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang luar biasa!" ujarnya.

Ia juga menyemangati sang istri untuk segera pulih usai menjalani proses persalinan yang penuh perjuangan.

"Istriku, kamu kuat. Yuk, cepat pulih. Anak-anak menunggu kehadiranmu," tambahnya.

Namun, perjalanan melahirkan kali ini bukanlah hal mudah bagi Jessica. Kakaknya, Erick Iskandar, mengungkapkan bahwa Jessica sempat mengalami pendarahan serius saat proses melahirkan.

"Pertaruhan nyawa seorang ibu untuk anaknya. Nggak nyangka ini terjadi pada adik aku. Proses melahirkan yang begitu sulit sampai ada pendarahan," ungkap Erick.

Erick pun meminta doa dari semua pihak agar kondisi Jessica dan bayinya segera membaik.

"Minta doanya aja untuk ibu dan anaknya," tuturnya.