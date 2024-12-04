Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Daftar Pemenang AMI Awards 2024, Lagu Bunga Hati Milik Salma Salsabil Borong 5 Piala

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |23:04 WIB
Daftar Pemenang AMI Awards 2024, Lagu Bunga Hati Milik Salma Salsabil Borong 5 Piala
Daftar pemenang AMI Awards 2024, lagu Bunga Hati milik Salma Salsabil borong 5 piala. (Foto: Nurul Amanah/Okezone.com)
JAKARTA - Salma Salsabil sukses meraih banyak penghargaan di malam puncak bergengsi Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2024 yang digelar hari ini, Rabu (4/12/2024). Ajang ini memberikan sebanyak 62 kategori nominasi, serta lima penghargaan khusus telah dibacakan dan para pemenang telah membawa pulang piala.

Lagu Bunga Hati dari Salma Salsabil berhasil memboyong lima piala dari enam kategori nominasi yang didapat, yakni kategori Artis Solo Wanita Pop Terbaik, Penata Musik Pop Terbaik, Produser Rekaman Terbaik, Tim Produksi Suara Terbaik dan salah satu yang paling bergengsi, Karya Produksi Terbaik Terbaik.

Selain menjadi ajang apresiasi, AMI Awards juga menjadi pesta perayaan yang dimeriahkan musisi ternama Tanah Air. Tidak hanya penampilan solo dari masing-masing musisi, namun ada kolaborasi yang apik di antara musisi yang hadir seperti Bernadya, Salma Salsabil, Sal Priadi, Sherina Munaf, Rony Parulian, Isyana Sarasvati, Rahmania Astrini, Adrian Khalif, dan Selfi Yamma.

AMI Awards 2024 mengusung tema “Musik Generasi Baru”. Acara ini bukan hanya menjadi ajang apresiasi, melainkan pesta perayaan keberagaman musik dan genre dari para musisi generasi baru di industri musik Tanah Air.

Selama 27 kali penyelenggaraan, AMI selalu memegang teguh prinsip independensi di mana para penerima penghargaan adalah yang 'Terbaik Terbaik' berdasarkan kualitas, bukan hanya popularitas.

Daftar Lengkap Pemenang AMI AWARDS 2024

Bidang Pop

Artis Solo Wanita Pop Terbaik: Salma Salsabil – Bunga Hati

Artis Solo Pria Pop Terbaik: Sal Priadi – Gala Bunga Matahari

Duo/Grup Pop Terbaik: Maliq & D’Essentials – Kita Bikin Romantis

Pencipta Lagu Pop Terbaik: Bernadya Ribka, Petra Sihombing – Untungnya, Hidup Harus Tetap Berjalan (Bernadya)

Penata Musik Pop Terbaik  : S/EEK – Bunga Hati (Salma Salsabil)

Album Pop Terbaik : Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan - Bernadya

 

