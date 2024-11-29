Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bernadya Bakal Meriahkan Malam Puncak AMI Awards 2024

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |20:56 WIB
Bernadya Bakal Meriahkan Malam Puncak AMI Awards 2024
Bernadya Bakal Meriahkan Malam Puncak AMI Awards 2024. (Foto: Instagram/Bernadya)
A
A
A

JAKARTA - Bernadya dipastikan akan memeriahkan Anugerah Musik Indonesia yang digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, pada 4 Desember 2024, mulai pukul 14.00 WIB.

Sepanjang tahun 2024, beberapa lagu Bernadya viral dan disukai pencinta musik Tanah Air. Bahkan lagu Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan miliknya sukses menembus Spotify global. 

Tak heran jika dia berhasil masuk nominasi AMI Awards dengan kategori Album Terbaik, Pencipta Lagu Pop Terbaik, Artis Solo Wanita Pop Terbaik, Karya Produksi Terbaik, hingga Album Pop Terbaik.

Selain Bernadya, sederet musisi ternama Tanah Air turut memeriahkan AMI Awards 2024. Sebut saja Salma Salsabil, Sal Priadi, Sherina Munaf, Rony Parulian, Isyana Sarasvati, Rahmania Astrini, Adrian Khalif, dan Selfi Yamma.

Candra Darusman, Ketua Umum YAMI mengungkap, AMI Awards selalu memegang teguh prinsip independensi di mana para penerima penghargaan adalah yang terbaik berdasarkan kualitas. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/205/3092459/salma_salsabil-Xgoz_large.jpg
Daftar Pemenang AMI Awards 2024, Lagu Bunga Hati Milik Salma Salsabil Borong 5 Piala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/194/3184854//bernadya-QVpo_large.jpg
Potret Bernadya Tampil dengan Rambut Pendek, Netizen Auto Terpesona
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/629/3184707//gustiwiw-pIjW_large.jpg
Kisah Bunda Gustiwiw Bangga Anaknya Raih Penghargaan Meski Telah Tiada: Ini yang Dia Inginkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/205/3184711//menbud_dukung_ami_awards-h2Uq_large.jpeg
Dukung AMI Awards, Menbud Tegaskan Peran Musik sebagai Kekuatan Pemersatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/205/3184605//for_revenge-Qhvf_large.jpg
Lewat Lagu Penyangkalan, For Revenge Sabet AMI Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/205/3183012//album_nuca-1wRG_large.jpg
Eunoia Rilis Akhir November, Nuca Cerita tentang Keindahan Tiap Fase Hidup
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement