Bernadya Bakal Meriahkan Malam Puncak AMI Awards 2024

JAKARTA - Bernadya dipastikan akan memeriahkan Anugerah Musik Indonesia yang digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, pada 4 Desember 2024, mulai pukul 14.00 WIB.

Sepanjang tahun 2024, beberapa lagu Bernadya viral dan disukai pencinta musik Tanah Air. Bahkan lagu Sialnya, Hidup Harus Tetap Berjalan miliknya sukses menembus Spotify global.

Tak heran jika dia berhasil masuk nominasi AMI Awards dengan kategori Album Terbaik, Pencipta Lagu Pop Terbaik, Artis Solo Wanita Pop Terbaik, Karya Produksi Terbaik, hingga Album Pop Terbaik.

Selain Bernadya, sederet musisi ternama Tanah Air turut memeriahkan AMI Awards 2024. Sebut saja Salma Salsabil, Sal Priadi, Sherina Munaf, Rony Parulian, Isyana Sarasvati, Rahmania Astrini, Adrian Khalif, dan Selfi Yamma.

Candra Darusman, Ketua Umum YAMI mengungkap, AMI Awards selalu memegang teguh prinsip independensi di mana para penerima penghargaan adalah yang terbaik berdasarkan kualitas.