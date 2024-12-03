Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

AMI Awards Ke-27, Fadli Zon: Musik Kekuatan Budaya Indonesia

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |09:21 WIB
AMI Awards Ke-27, Fadli Zon: Musik Kekuatan Budaya Indonesia
AMI Awards Ke-27, Fadli Zon: Musik Kekuatan Budaya Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan malam puncak Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards ke-27 yang akan digelar pada Rabu, 4 Desember 2024.

Dalam sambutannya di Gedung A Kemendikbudristek, Jakarta, Senin (2/12/2024), Fadli Zon mengapresiasi perjalanan panjang AMI Awards selama 27 tahun yang telah berkontribusi dalam memajukan ekosistem musik Indonesia.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Yayasan AMI Awards atas usahanya dalam menggali potensi terbaik dari anak bangsa yang turut membentuk identitas budaya nasional.

"Kekayaan musik kita ini luar biasa," ujar Fadli. "Beragam ekspresi budaya musik, termasuk musik tradisional yang terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, perlu kita kenalkan lebih luas ke dunia."

AMI Awards ke-27, Fadli Zon: Musik Kekuatan Budaya Indonesia
AMI Awards ke-27, Fadli Zon: Musik Kekuatan Budaya Indonesia

Menteri Fadli juga mengungkapkan optimisme terhadap masa depan musik Indonesia. Ia melihat tren positif yang menjanjikan, serupa dengan perkembangan dunia film.

Ia berharap musik Indonesia dapat memberikan kontribusi yang lebih besar di kancah global.

Kementerian Kebudayaan, katanya, hadir untuk mendukung perkembangan ekosistem musik nasional, sejalan dengan amanah pelestarian kebudayaan yang diatur dalam pasal 32 UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia.

Lebih lanjut, Fadli Zon menekankan pentingnya musik sebagai alat pemersatu bangsa.

"Musik sebagai ekspresi budaya harus menjadi kekuatan pemersatu yang mampu mempererat persatuan kita," jelasnya.

 

