HOME CELEBRITY MUSIK

Risa Amel Spill Rencana Besar di Tahun Baru

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |01:23 WIB
Risa Amel Spill Rencana Besar di Tahun Baru
Risa Amel Spill Rencana Besar di Tahun Baru (Foto: IG Risa Amel)
A
A
A

JAKARTA - Risa Amel, musisi muda berbakat yang menarik perhatian lewat single pertamanya, "Yang Tersayang", berbagi kisah mengenai aktivitas terbaru dan rencana besar yang ia persiapkan untuk tahun baru.

Dengan semangat yang positif dan tekad untuk terus berkarya, Risa siap memulai babak baru dalam perjalanan karir musiknya.

Saat ditanya perihal kesibukan, Risa mengungkapkan bahwa ia lebih sering menghabiskan waktu dengan aktivitas yang santai namun tetap produktif.

Risa Amel Spill Rencana Besar di Tahun Baru
Risa Amel Spill Rencana Besar di Tahun Baru

"Gak terlalu sibuk apa-apa, paling ngonten buat YouTube dan TikTok. Kalau lagi mood, aku suka nulis lagu dan olahraga," ujarnya.

Aktivitas ini menunjukkan bahwa Risa berhasil menjaga keseimbangan antara kreativitas dan kesehatan, meskipun jadwalnya tidak selalu penuh.

Tahun 2025 akan menjadi momen penting bagi Risa. Ia menjelaskan bahwa di tahun depan ia akan memproduksi single kedua, yang tentunya berbeda konsep dengan karya sebelumnya.

"InsyaAllah tahun baru ini aku mulai produksi single kedua. Konsepnya mungkin akan berbeda dari lagu sebelumnya," jelas Risa.

Dengan inovasi yang telah dipersiapkan, single ini dipastikan akan menjadi karya yang ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya.

Seputar proses rekaman single pertamanya, "Yang Tersayang," Risa berbagi cerita mengenai berbagai tantangan yang dihadapinya di studio. Ia menjelaskan bahwa ada bagian tertentu yang memerlukan perhatian ekstra untuk memastikan hasilnya sempurna.

"Bagian bridge setelah reff itu paling sulit direkam. Nadanya lumayan tinggi, dan emosinya harus pas, tidak boleh kurang atau berlebihan," kata Risa.

Proses ini mencerminkan dedikasinya untuk menghadirkan karya dengan kualitas terbaik.

Dari seluruh lirik di lagu "Yang Tersayang," Risa mengungkapkan bahwa bagian awal lagu adalah favoritnya.

"Aku suka banget bagian song awal: Sayang kau memang paling ku sayang, melebihi bulan, melebihi bintang," ungkapnya.

 

