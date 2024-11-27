Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Asri Welas Gugat Cerai, Galiech Ridha Rahardja Minta Privasi Dihormati

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |19:01 WIB
Asri Welas Gugat Cerai, Galiech Ridha Rahardja Minta Privasi Dihormati
Asri Welas
A
A
A

JAKARTA - Asri Welas resmi menggugat cerai suaminya, Galiech Ridha Rahardja, ke Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, pada 5 November 2024.

Persidangan kasus perceraian ini sudah digelar sebanyak tiga kali, dengan agenda masih berfokus pada mediasi. Namun, hingga sidang ketiga yang berlangsung pada Selasa (26/11/2024), salah satu pihak terus absen. 

Kali ini, Asri Welas yang tidak hadir, sementara Galiech tampak menghadiri persidangan. Saat ditemui di Pengadilan Agama Depok, Galiech memberikan tanggapannya mengenai gugatan cerai dari Asri Welas. 

Asri Welas Gugat Cerai, Galiech Ridha Rahardja Minta Privasi Dihormati
Asri Welas Gugat Cerai, Galiech Ridha Rahardja Minta Privasi Dihormati

Ia menyebut hubungan keduanya masih baik-baik saja.

"Masih, semua baik-baik," ujar Galiech singkat.

Meski menyebut semuanya berjalan baik, Galiech enggan membeberkan alasan ia dan Asri Welas kini pisah rumah.

"Tanya ke Mbak Asri aja," katanya singkat ketika dimintai penjelasan lebih lanjut.

Sebagai seorang ayah dari tiga anak, Galiech meminta publik untuk menghormati privasinya.

"Tolong hargai privasi. (Komunikasi) baik-baik," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
