Biodata dan Agama Galiech Ridha Rahardja, Suami Asri Welas yang Baru Saja Digugat Cerai

Biodata dan Agama Galiech Ridha Rahardja, Suami Asri Welas yang Baru Saja Digugat Cerai (Foto: ist)

JAKARTA - Kabar perceraian Asri Welas dan suaminya, Galiech Ridha Rahardja tengah menggemparkan publik. Setelah 17 tahun membangun rumah tangga bersama, Asri Welas mengajukan gugatan cerai terhadap Galiech pada 5 November 2024.

Kabar ini telah dikonfirmasi oleh pihak Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Keputusan Asri menggugat cerai suaminya cukup mengejutkan publik, mengingat hubungan mereka selama ini terkesan harmonis dan jauh dari gosip miring.

Biodata Galiech Ridha Rahardja

Galiech Ridha Rahardja bukanlah figur publik atau berasal dari dunia hiburan. Ia adalah seorang profesional yang memiliki latar belakang karier di dunia perbankan.

Biodata dan Agama Galiech Ridha Rahardja, Suami Asri Welas yang Baru Saja Digugat Cerai

Galiech dan Asri Welas menikah pada tahun 2007. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai tiga putra: Rajwa Gilbram Ridha Rahardja, Rayyan Gibran Ridha Rahardja, dan Renzo Gibrar Ridha Rahardja.

Menurut informasi dari profil LinkedIn miliknya, Galiech memiliki pengalaman panjang di sektor perbankan. Ia terakhir menjabat sebagai Human Resources Business Partner di CTBC Bank Corp, sebuah bank internasional, dari tahun 2018 hingga 2022.

Sebelum itu, ia juga pernah bekerja di berbagai lembaga perbankan ternama. Dengan pengalaman tersebut, Galiech dikenal sebagai seorang profesional yang memiliki karier cemerlang di industri perbankan.