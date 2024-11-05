Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Seksinya Wulan Guritno Berjemur Pakai Bikini Putih, Bikin Netizen Ikut Keringatan

Novita Melieyana , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |15:05 WIB
Seksinya Wulan Guritno Berjemur Pakai Bikini, Bikin Netizen Ikut Keringatan. (Foto: Instagram/@wulanguritno)
A
A
A

JAKARTA - Wulan Guritno sedang menikmati liburannya di Bali dengan berjemur. Hal itu terlihat dari unggahan terbaru sang aktris saat menikmati matahari Bali di atas beanbag berwarna fuchsia.

Sang aktris tampil memesona dengan mengenakan strapless bandeaus berwarna putih yang dipadukannya dengan outer hitam transparan berkerah V rendah.

Dalam foto berbeda, Wulan tampak memamerkan fotonya yang penuh dengan keringat. “Rain hail or shine, I’m tanning (Mau hujan atau cerah, aku tetap berjemur, ” kata sang aktris sebagai caption unggahannya.

Foto Wulan Guritno itu pun disukai lebih dari 100.000 kali dan ramai dengan komentar warganet. Beberapa warganet mengaku, bisa merasakan panas yang membuat sang aktris sampai dipenuhi keringat.

“Ikut keringatan,” kata @_ageng****. Komentar senada juga diungkapkan @donny**** yang menuliskan, “Kamu yang berjemur, kok aku yang panas ya dek.” Komentar itu dibubuhinya dengan emoji api.

