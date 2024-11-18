Andre Taulany Ikhlas Berpisah dari Erin Taulany: Apa yang Harus Disedihkan?

Andre Taulany Ikhlas Berpisah dari Erin Taulany: Apa yang Harus Disedihkan? (Foto: IG Andre)

JAKARTA – Andre Taulany mengaku telah menerima kenyataan terkait perpisahannya dengan sang istri, Rien Wartia Trigina, atau yang dikenal sebagai Erin Taulany. Di tengah proses perceraian, Andre memilih menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan dan pekerjaan.

"Saya sekarang senang bikin karya bareng ATF, Prediksi, dan syuting reguler. Saya juga suka olahraga," ujar Andre dalam pernyataannya yang dikutip dari akun Instagram @obrolantipawaktu, Senin (18/11/2024).

Menurut Andre, aktivitas ini menjadi cara untuk mengisi kekosongan yang ia rasakan.

"Buat saya, ini untuk mengisi kekosongan," lanjutnya.

Saat ditanya tentang perasaannya menghadapi perceraian, Andre mengaku tidak lagi bersedih. Ia telah menerima semuanya dengan lapang dada.

"Siapa bilang saya sedih? Saya tidak sedih. Saya sudah ikhlas menerima semuanya. Apa yang harus disedihkan?" tegasnya.

Andre menambahkan bahwa ia ingin fokus menciptakan karya yang bermanfaat untuk orang lain dan lebih sering berkumpul dengan orang-orang terdekatnya.

"Saya ingin membuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nanti Popstar mau bikin album kelima. Intinya, saya senang berkumpul," ungkapnya.