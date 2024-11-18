Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andre Taulany Ikhlas Berpisah dari Erin Taulany: Apa yang Harus Disedihkan?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |11:01 WIB
Andre Taulany Ikhlas Berpisah dari Erin Taulany: Apa yang Harus Disedihkan?
Andre Taulany Ikhlas Berpisah dari Erin Taulany: Apa yang Harus Disedihkan? (Foto: IG Andre)
A
A
A

JAKARTA Andre Taulany mengaku telah menerima kenyataan terkait perpisahannya dengan sang istri, Rien Wartia Trigina, atau yang dikenal sebagai Erin Taulany. Di tengah proses perceraian, Andre memilih menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan dan pekerjaan.

"Saya sekarang senang bikin karya bareng ATF, Prediksi, dan syuting reguler. Saya juga suka olahraga," ujar Andre dalam pernyataannya yang dikutip dari akun Instagram @obrolantipawaktu, Senin (18/11/2024).

Menurut Andre, aktivitas ini menjadi cara untuk mengisi kekosongan yang ia rasakan.

SPECIAL REPORT Karamnya 18 Tahun Pernikahan Andre Taulany

"Buat saya, ini untuk mengisi kekosongan," lanjutnya.

Saat ditanya tentang perasaannya menghadapi perceraian, Andre mengaku tidak lagi bersedih. Ia telah menerima semuanya dengan lapang dada.

"Siapa bilang saya sedih? Saya tidak sedih. Saya sudah ikhlas menerima semuanya. Apa yang harus disedihkan?" tegasnya.

Andre menambahkan bahwa ia ingin fokus menciptakan karya yang bermanfaat untuk orang lain dan lebih sering berkumpul dengan orang-orang terdekatnya.

"Saya ingin membuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nanti Popstar mau bikin album kelima. Intinya, saya senang berkumpul," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/629/3185587//krisdayanti-iA1b_large.jpg
Krisdayanti Taati Aturan Atta-Aurel saat Main Bareng Cucu: Jangan Kita Langgar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/33/3185553//kris_dayanti-tcSx_large.jpg
Kris Dayanti Dukung Azriel Hermansyah Menikah Tahun Depan: Kami Sudah Sepakat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/33/3185467//inara_rusli-0wMW_large.jpg
Inara Rusli Belum Bantah Tuduhan Pelakor, Manajer: Dia sedang Menenangkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/33/3185465//surya_insomnia-oeN9_large.jpg
Surya Insomnia Aspal Jalan Berlubang di Tangsel, Netizen: Teguran untuk Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/33/3185463//inara_rusli-Fzku_large.jpg
Manajer Ungkap Kedekatan Inara Rusli dengan Suami Pelapor Kasus Perzinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/33/3185461//inara_rusli-U13Y_large.jpg
Inara Rusli Kaget Dilaporkan Terkait Dugaan Perzinaan dengan Suami Orang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement