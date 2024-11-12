Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Minta Uang Jajan Rp5 Juta per Minggu, Andre Taulany: Mau Malak Lu?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |14:25 WIB
Anak Minta Uang Jajan Rp5 Juta per Minggu, Andre Taulany: Mau Malak Lu?
Anak Minta Uang Jajan Rp5 Juta per Minggu, Andre Taulany: Mau Malak Lu? (Foto: IG Andre Taulany)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Andre Taulany jadi sorotan setelah menunjukkan sikap tegasnya terhadap permintaan uang jajan putranya, Kenzy Taulany. Dalam obrolan yang diunggah di akun TikTok Taulany TV, Kenzy menyebut jumlah uang jajan yang ia butuhkan per minggu, yang ternyata cukup mengejutkan.

Saat ditanya berapa uang jajan yang cukup untuknya, Kenzy menjawab, “Rp5 juta.”

Jawaban tersebut langsung membuat Andre terkejut. Ia pun heran dengan kebutuhan apa saja yang membuat putranya, seorang pelajar, menginginkan uang jajan sebesar itu.

Anak Minta Uang Jajan Rp5 Juta per Minggu, Andre Taulany: Mau Malak Lu?
Anak Minta Uang Jajan Rp5 Juta per Minggu, Andre Taulany: Mau Malak Lu?

“Mau malak lu? Uang jajan Rp5 juta seminggu, ngalah-ngalahin karyawan,” kata Andre sambil bercanda.

Kenzy pun menjelaskan bahwa uang jajan yang ia terima saat ini adalah Rp500 ribu per minggu, tetapi ia merasa jumlah tersebut tidak cukup. Daripada langsung menyetujui, Andre mengajak Kenzy untuk berhitung kebutuhan sebenarnya. Kenzy menjelaskan bahwa ia menghabiskan sekitar Rp150 ribu per hari, dengan rincian Rp75 ribu untuk snack dan Rp75 ribu untuk makan siang.

Andre kemudian menghitung total kebutuhan Kenzy per minggu. Dengan pengeluaran harian sekitar Rp150 ribu, maka uang jajan yang ideal adalah sekitar Rp750 ribu per minggu, jauh dari permintaan awal Kenzy yang sebesar Rp5 juta.

“Rp750 ribu per minggu. Terus Rp5 jutanya dari mana?” tanya Andre tegas.

Meskipun Kenzy memberikan alasan tambahan, Andre tetap menolak permintaan uang jajan sebesar itu. Setelah berdiskusi dan melakukan perhitungan, mereka sepakat bahwa uang jajan yang sesuai adalah sekitar Rp3 juta per bulan. Andre juga memberikan pesan bahwa anak seusia Kenzy perlu dibatasi pengeluarannya agar lebih terkontrol, terutama jika memegang uang dalam jumlah besar.

Namun, Andre tetap bersedia memberikan uang tambahan pada akhir pekan jika Kenzy ingin pergi dengan teman-temannya. “Kasih lagi. Itu sifatnya add cost. Jadi kalau misalnya kamu mau jalan lagi weekend gitu, ya papa kasih lagi,” jelas Andre.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/33/3183042/andre_taulany-B8MA_large.jpg
Resmi Menduda, Andre Taulany: Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182922/andre_taulany-Lmxp_large.jpg
Tok, Andre Taulany dan Erin Wartia Resmi Bercerai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182808/andre_taulany-EwzR_large.jpg
Putusan Cerai Andre Taulany Diumumkan Lewat e-Court Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180030/andre_taulany-GmMH_large.jpg
Isi Kesepakatan Damai Andre Taulany dan Erin: dari Harta hingga Pemulihan Nama Baik 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180024/andre_taulany_dan_erin-3bSA_large.jpg
Sempat Bersitegang, Andre Taulany dan Erin Wartia Sepakat Cerai secara Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177553/erin_taulany-3UjL_large.jpg
Erin Wartia Akhirnya Buka Suara, Siap Bongkar Pengkhianatan Andre Taulany
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement