Anak Minta Uang Jajan Rp5 Juta per Minggu, Andre Taulany: Mau Malak Lu?

JAKARTA - Komedian Andre Taulany jadi sorotan setelah menunjukkan sikap tegasnya terhadap permintaan uang jajan putranya, Kenzy Taulany. Dalam obrolan yang diunggah di akun TikTok Taulany TV, Kenzy menyebut jumlah uang jajan yang ia butuhkan per minggu, yang ternyata cukup mengejutkan.

Saat ditanya berapa uang jajan yang cukup untuknya, Kenzy menjawab, “Rp5 juta.”

Jawaban tersebut langsung membuat Andre terkejut. Ia pun heran dengan kebutuhan apa saja yang membuat putranya, seorang pelajar, menginginkan uang jajan sebesar itu.

“Mau malak lu? Uang jajan Rp5 juta seminggu, ngalah-ngalahin karyawan,” kata Andre sambil bercanda.

Kenzy pun menjelaskan bahwa uang jajan yang ia terima saat ini adalah Rp500 ribu per minggu, tetapi ia merasa jumlah tersebut tidak cukup. Daripada langsung menyetujui, Andre mengajak Kenzy untuk berhitung kebutuhan sebenarnya. Kenzy menjelaskan bahwa ia menghabiskan sekitar Rp150 ribu per hari, dengan rincian Rp75 ribu untuk snack dan Rp75 ribu untuk makan siang.

Andre kemudian menghitung total kebutuhan Kenzy per minggu. Dengan pengeluaran harian sekitar Rp150 ribu, maka uang jajan yang ideal adalah sekitar Rp750 ribu per minggu, jauh dari permintaan awal Kenzy yang sebesar Rp5 juta.

“Rp750 ribu per minggu. Terus Rp5 jutanya dari mana?” tanya Andre tegas.

Meskipun Kenzy memberikan alasan tambahan, Andre tetap menolak permintaan uang jajan sebesar itu. Setelah berdiskusi dan melakukan perhitungan, mereka sepakat bahwa uang jajan yang sesuai adalah sekitar Rp3 juta per bulan. Andre juga memberikan pesan bahwa anak seusia Kenzy perlu dibatasi pengeluarannya agar lebih terkontrol, terutama jika memegang uang dalam jumlah besar.

Namun, Andre tetap bersedia memberikan uang tambahan pada akhir pekan jika Kenzy ingin pergi dengan teman-temannya. “Kasih lagi. Itu sifatnya add cost. Jadi kalau misalnya kamu mau jalan lagi weekend gitu, ya papa kasih lagi,” jelas Andre.