5 Film Hot Jessica Chastain

JAKARTA - Jessica Chastain merupakan salah satu aktris sekaligus produser asal Amerika Serikat yang telah berakhir sejak tahun 1998. Wanita berkelahiran 24 Maret 1977 tersebut memulai debut panggungnya sebagai Juliet Capulet dalam drama Romeo and Juliet karangan Shakespeare.

Pengalamannya dalam berakting selama 26 tahun membuat Jessica Chastain berhasil menyabet berbagai penghargaan dalam ajang bergengsi, seperti Academy Award, Golden Globe, dua nominasi pada Primetime Emmy Award dan Tony Awards.

Karier yang gemilang di industri film membuatnya dinobatkan Time Magazine sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia pada tahun 2012. Prestasi ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu ikon terbesar dalam dunia perfilman modern.

5 Film Hot Jessica Chastain

5 Film Hot Jessica Chastain

1. Jolene (2008)

Film drama Amerika Serikat ini merupakan adaptasi cerpen “Jolene: A Life” karya E.L. Doctorow dan terinspirasi dari lagu Dolly Parton berjudul sama. Film ini mengikuti perjalanan seorang anak yatim piatu berusia lima belas tahun yang tumbuh di panti asuhan. Selama sepuluh tahun, ia melakukan perjalanan panjang melintasi negeri, mengumpulkan pengalaman dalam pencariannya akan cinta, sambil menghadapi penderitaan dan cobaan yang datang dalam hidupnya.

Film ini menjadi debut Jessica Chastain sebagai pemeran utama. Dengan pesona dan kecantikan yang memikat, Chastain berhasil menghidupkan karakter Jolene yang rapuh sekaligus menggoda, untuk bertahan hidup di dunia yang penuh cobaan.

2. The Huntsman: Winter’s War

Film garapan Cedric Nicolas-Troyan ini merupakan film petualangan fantasi gelap yang merupakan sekuel dari Snow White and The Huntsman. Film ini berfokus pada Eric dan Sarah, dua ksatria, yang berjuang untuk bertahan hidup dari amukan Ratu Freya dan adiknya, Ravenna. Di sisi lain, keduanya juga berusaha menyembunyikan perasaan mereka yang tumbuh satu sama lain.

Karakter Sarah yang diperankan Jessica Chastain digambarkan sebagai wanita pemberani yang memukau tidak hanya dengan keterampilan bertarung, tetapi juga dengan daya tarik emosionalnya. Dalam film ini Chastain juga menunjukan totalitasnya dalam beradu adegan panas dengan lawan mainnya, Chris Hemsworth.

3. Crimson Peak (2017)

Film yang disutradarai sekaligus ditulis oleh Guillermo del Toro ini merupakan film drama fantasi horor Amerika Serikat tahun 2017. Crimson Peak bercerita tentang Edith yang mengabaikan peringatan dari ayahnya dan memutuskan untuk menikahi Sir Thomas Sharpe. Setibanya di rumah Sharpe, ia akhirnya menemukan rahasia suaminya dan menyadari bahwa tempat tersebut dihantui oleh roh-roh gentayangan.

Jessica Chastain berperan sebagai Lady Lucille Sharpe, kakak dari Sir Thomas Sharpe. Meskipun bukan pemeran utama, Chastain dapat memancarkan karakter wanita yang anggun namun berbahaya. Ia juga menyembunyikan rahasia kelam di balik kecantikannya, yang menjadi poin penting dalam alur cerita.