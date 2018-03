LOS ANGELES – Jessica Chastain baru saja menyumbangkan dana sekira USD2 ribu atau setara dengan Rp27 juta untuk kampanye Perawatan Kesuburan Wanita. Pemeran film Molly’s Game tersebut melakukan donasi setelah mengetahui kisah menyentuh dari salah satu followernya di Instagram.

Semua bermula dari unggahan Chastain saat perayaan Hari Perempuan Sedunia yang jatuh pada Kamis lalu. Dengan mengenakan kaos bertuliskan “We Should All Be Feminists”, Chastain merayakan Hari Perempuan Sedunia.

Dari sekian banyak respons yang didapat, mata Chastain tertuju pada komentar seorang wanita bernama Karin Schulz. Saat itu Karin berkomentar,

“Ya feminis yang percaya pada Tuhan dan membela yang tidak terlahir ke dunia. akau ingin jadi feminis seperti itu,”

Usut punya usut, Karin dan suaminya Jeremy mencoba untuk memiliki seorang anak. Namun perusahaan asuransi mereka tidak menanggung biaya melahirkan Karin sehingga ia pun melakukan penggalangan dana untuk perawatan kesuburan wanita. Kisah tersebut lantas membuat Chastain tersentuh dan ingin membantunya.

“Aku telah membaca kisahmu untuk menjadi seorang ibu dan kisah itu menghancurkan hatiku. Aku harap impianmu untuk menjadi seorang ibu terjadi di tahun 2018!” tulis Chastain.

Aktris berusia 40 tahun tersebut tidak hanya memberikan dukungan bagi Karin melalui kata-kata saja. Ia langsung memberikan donasi uang sejumlah USD2 ribu untuk membantunya.

“Kalian akan menjadi orangtua hebat yang bisa mengajarkan arti cinta kepada anak-anak kalian. Suatu hari nanti kamu akan bisa menggendong bayimu itu. Jangan menyerah,” tulis Chastain dalam laman GoFundMe.

(ade)