8 Artis Sukses Turunkan Berat Badan, Ada yang Sampai 60 Kilogram

8 Artis Sukses Turunkan Berat Badan, Ada yang Sampai 60 Kilogram. (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)

JAKARTA - Artis sukses turunkan berat badan dan menginspirasi para penggemarnya untuk menjalani gaya hidup sehat untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Banyak cara yang dilakukan para artis ini, namun disiplin dan konsistensi menjadi kunci utama keberhasilan mereka menurunkan berat badan.

8 Artis Sukses Turunkan Berat Badan

1.Prilly Latuconsina

Prilly Latuconsina menjadi sorotan publik setelah berhasil menurunkan berat badan hingga 12 kilogram dalam setahun. Ia membagikan perjalanan dietnya yang menekankan pola makan sehat tanpa menyiksa.

Artis Sukses Turunkan Berat Badan. (Foto: Prilly Latuconsina/Instagram/@prillylatuconsina96)

Prilly mengakui, menekan konsumsi manakan manis hingga gorengan. Dia juga mengganti nasi putih dengan karbohidrat kompleks, seperti quinoa yang kadar gulanya rendah.

2.Marshanda

Artis sukses turunkan berat badan selanjutnya adalah Marshanda. Dia memilih metode intermittent fasting (IF) untuk menurunkan berat badan hingga 17 kilogram.

Artis Sukses Menurunkan Berat Badan. (Foto: Marshanda/Instagram/@marshanda99)

Dengan pola tersebut, ia hanya makan dalam jendela waktu tertentu. Selain menjaga pola makan, ia rutin berolahraga dan meditasi untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental.

3.Aurel Hermansyah

Aurel Hermansyah menurunkan berat badan hingga 15 kg dengan menerapkan pola makan sehat dan konsisten. Ia membatasi konsumsi nasi hanya tiga sendok makan per porsi dan menambah karbohidrat kompleks seperti kentang, ubi, atau oatmeal.

Artis Sukses Turunkan Berat Badan. (Foto: Aurel Hermansyah/Instagram/aurelie.hermansyah)

Untuk makan malam, Aurel fokus mengonsumsi protein seperti daging tanpa lemak, ikan, dan telur, yang membantu menekan rasa lapar dan meningkatkan hormon kenyang. Selain mengatur pola makan, dia juga rutin ngegym.

4.Tasyi Athasyia

Artis sukses turunkan berat badan berikutnya adalah Tasyi Athasyia yang menurunkan 10 kilogram bobotnya hanya dalam 2,5 bulan. Caranya, dia mengubah gaya hidup dan memperhatikan pola makan.

Artis Sukses Turunkan Berat Badan. (Foto: Tasyi Atashyia/Instagram/@tasyiiathasyia)

Selama diet, Tasyi memperbanyak konsumsi makanan tinggi protein seperti ayam dan ikan, serta mengombinasikannya dengan sayuran. Dia juga menekan konsumsi gula dan melakukan olahraga ringan setiap hari di rumah.