Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

8 Artis Sukses Turunkan Berat Badan, Ada yang Sampai 60 Kilogram

Novita Melieyana , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |16:57 WIB
8 Artis Sukses Turunkan Berat Badan, Ada yang Sampai 60 Kilogram
8 Artis Sukses Turunkan Berat Badan, Ada yang Sampai 60 Kilogram. (Foto: Instagram/@prillylatuconsina96)
A
A
A

JAKARTA - Artis sukses turunkan berat badan dan menginspirasi para penggemarnya untuk menjalani gaya hidup sehat untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Banyak cara yang dilakukan para artis ini, namun disiplin dan konsistensi menjadi kunci utama keberhasilan mereka menurunkan berat badan.

8 Artis Sukses Turunkan Berat Badan 

1.Prilly Latuconsina

Prilly Latuconsina menjadi sorotan publik setelah berhasil menurunkan berat badan hingga 12 kilogram dalam setahun. Ia membagikan perjalanan dietnya yang menekankan pola makan sehat tanpa menyiksa. 

Prilly Latuconsina
Artis Sukses Turunkan Berat Badan. (Foto: Prilly Latuconsina/Instagram/@prillylatuconsina96)

Prilly mengakui, menekan konsumsi manakan manis hingga gorengan. Dia juga mengganti nasi putih dengan karbohidrat kompleks, seperti quinoa yang kadar gulanya rendah.

2.Marshanda

Artis sukses turunkan berat badan selanjutnya adalah Marshanda. Dia memilih metode intermittent fasting (IF) untuk menurunkan berat badan hingga 17 kilogram.

Marshanda
Artis Sukses Menurunkan Berat Badan. (Foto: Marshanda/Instagram/@marshanda99)

Dengan pola tersebut, ia hanya makan dalam jendela waktu tertentu. Selain menjaga pola makan, ia rutin berolahraga dan meditasi untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental.

3.Aurel Hermansyah

Aurel Hermansyah menurunkan berat badan hingga 15 kg dengan menerapkan pola makan sehat dan konsisten. Ia membatasi konsumsi nasi hanya tiga sendok makan per porsi dan menambah karbohidrat kompleks seperti kentang, ubi, atau oatmeal. 

Aurel Hermansyah
Artis Sukses Turunkan Berat Badan. (Foto: Aurel Hermansyah/Instagram/aurelie.hermansyah)

Untuk makan malam, Aurel fokus mengonsumsi protein seperti daging tanpa lemak, ikan, dan telur, yang membantu menekan rasa lapar dan meningkatkan hormon kenyang. Selain mengatur pola makan, dia juga rutin ngegym.

4.Tasyi Athasyia

Artis sukses turunkan berat badan berikutnya adalah Tasyi Athasyia yang menurunkan 10 kilogram bobotnya hanya dalam 2,5 bulan. Caranya, dia mengubah gaya hidup dan memperhatikan pola makan.

Tasyi Atashyia
Artis Sukses Turunkan Berat Badan. (Foto: Tasyi Atashyia/Instagram/@tasyiiathasyia)

Selama diet, Tasyi memperbanyak konsumsi makanan tinggi protein seperti ayam dan ikan, serta mengombinasikannya dengan sayuran. Dia juga menekan konsumsi gula dan melakukan olahraga ringan setiap hari di rumah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/33/3183020/dj_bravy-JCW4_large.jpg
Lintang Raizha Bantah Selingkuh dengan DJ Bravy, Klaim Unggah Chat Mesra Hanya untuk Becandaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181639/namewee-FJNT_large.jpg
Rapper Namewee Jadi Tersangka Kasus Pembunuhan Influencer Irish Hsieh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178940/hana_saraswati-hL6S_large.jpg
Hana Saraswati Miris Banyak Kasus Perundungan Terjadi di Sekolah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177075/steve_emmanuel-C6sZ_large.jpg
Ternyata, Steve Emmanuel sudah Bebas dari Penjara sejak Agustus 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/33/3153799/linda_martino-Fvkg_large.jpg
Penari Perut Linda Martino Ditangkap Polisi Mesir Atas Tuduhan Melanggar Kesopanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114963/yasmine_ow-m2SL_large.jpg
Yasmine Ow Menikah Lagi Usai 5 Bulan Menjanda, Netizen: Secepat Itukah Move On?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement