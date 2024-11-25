11 Artis Indonesia Pernah Jadi Atlet Profesional

JAKARTA - Artis Indonesia pernah jadi atlet profesional sebelum akhirnya beralih ke dunia hiburan. Pada masa keemasan mereka sebagai atlet, para artis ini mengukir prestasi di bidang olahraga. Penasaran siapa mereka? Simak ulasan Okezone ini.

1.Joe Taslim

Sebelum menjajal dunia akting, Joe Taslim pernah menjadi atlet judo. Pada 1999, dia bahkan meraih medali emas di ajang South East Asia Judo Championship yang digelar di Singapura. Kemudian pada 2007, dia meraih medali perak di ajang SEA Games.

Artis Indonesia Pernah Jadi Atlet Profesional. (Foto: Joe Taslim/Instagram/@joe_taslim)

Berbekal kemampuan bela diri, Joe Taslim kemudian menjajal dunia akting sebagai aktor laga. Sederet film dalam dan luar negeri sudah pernah dibintangi aktor 43 tahun tersebut, dari The Raid hingga Star Trek.

2.Cinta Laura

Cinta Laura. Aktris berdarah Jerman-Indonesia itu merupakan atlet renang yang cukup berprestasi. Sebagai perenang, ia berhasil meraih 10 medali emas, 7 medali perak, dan 7 perunggu.

Artis Indonesia Pernah Jadi Atlet Profesional. (Foto: Cinta Laura/Instagram/@claurakiehl)

Sayangnya, Cinta Laura harus pensiun dini dan meninggalkan dunia renang setelah menjalani operasi usus buntu. Namun, prestasi olahraga tersebut menjadi batu loncatan bagi kariernya sebagai model dan aktris.

3.Iko Uwais

Iko Uwais juga memulai perjalanan kariernya sebagai atlet pencak silat. Dia pernah menjadi juara 3 turnamen pencak silat tingkat DKI Jakarta, pada 2003. Dia juga mencatatkan namanya sebagai pesilat terbaik di Kejuaraan Silat Nasional.

Artis Indonesia Pernah Jadi Atlet Profesional. (Foto: Iko Uwais/Rio Motret)

Pada 2009, Iko Uwais membintangi film Merantau yang menjadi proyek debutnya di layar lebar. Dari film itu, dia membesarkan namanya sebagai aktor laga, tak hanya di Indonesia namun juga Hollywood.

4.Ariel NOAH

Ariel NOAH. Sebelum menjadi musisi, Ariel remaja pernah bergabung dengan tim Ice Hockey Jawa Barat dan meraih medali emas di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON).

Artis Indonesia Pernah Jadi Atlet Profesional. (Foto: Ariel NOAH/Instagram/@noah_site)

Tak hanya cabor Ice Hockey, dia juga dikenal sebagai atlet sepatu roda yang sukses meraih medali emas di Kejuaraan Nasional Sepatu Roda pada 1999. Namun kemudian, Ariel memilih menjadi anak band karena merasa jatuh cinta pada dunia musik.

5.Hannah Al Rashid

Artis cantik satu ini juga memiliki prestasi di dunia olahraga. Hannah Al Rashid pernah menjadi atlet pencak silat saat tinggal di Inggris. Bersama keluarganya, ia terlibat dalam federasi pencak silat se-Inggris.

Artis Indonesia Pernah Jadi Atlet Profesional. (Foto: Hannah Al Rashid/Instagram/@hannahalrashid)

Ia meraih kejuaraan dunia di Malaysia, pada 2002, menjadikannya salah satu atlet silat terbaik di dunia pada masanya. Kemudian pada 2005, dia tercatat pernah meraih medali perak di UK International Championship.