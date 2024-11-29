Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

For Revenge Gelar Konser di Malaysia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |02:01 WIB
For Revenge Gelar Konser di Malaysia
For Revenge Gelar Konser di Malaysia (Foto: ist)
JAKARTA - For Revenge melebarkan eksistensinya di industri musik. Tak main-main, band asal Bandung tersebut akan menghelat konser untuk ketiga kalinya di Malaysia.

Konser yang bertajuk Perayaan Patah Hati Babak 1: Kuala Lumpur akan digelar pada  pada 6 Desember 2024 di Zepp Kuala Lumpur. Band yang digawangi oleh Boniex Noer (vokalis), Arief Ismail (gitaris), Izha Muhammad (bassist) dan Ari Pribadi (drummer) memang mempunyai fans besar di negeri jiran.

“Kita sangat senang karena ini adalah kali ketiga kami tampil di Malaysia. Pertama, kami tampil di Kota Kinabalu, lalu yang kedua di Johor Bahru pada pertengahan tahun ini. Alhamdulillah, kami mendapat kesempatan untuk kembali ke sana pada 6 Desember nanti,” ujar Boniex.

For Revenge Gelar Konser di Malaysia
For Revenge Gelar Konser di Malaysia

Selain bertemu dengan fans, For Revenge tak sabar karena akan tampil di venue terbaik. Baginya, ini merupakan sebuah penghormatan yang membuat kualitasnya diakui oleh industri musik Malaysia.

“Hal yang membuat kami sangat bersemangat adalah kali ini kami akan tampil di venue yang luar biasa keren, baik dari segi panggung maupun sound system, yaitu di Zepp Kuala Lumpur. Sebelumnya, Denny Caknan juga pernah tampil di tempat ini,” sambungnya.

Tentunya, sambutan fans membuat pengalaman For Revenge tampil di Malaysia begitu berkesan. Sejak jujur berkarya, misi For Revenge tersampaikan hingga lintas negara.

“Sambutan yang kami terima saat terakhir kali tampil di Malaysia benar-benar luar biasa. Rasanya sangat membanggakan melihat lagu-lagu kami dihargai di negeri jiran. Bahkan, hampir semua lagu dalam setlist dinyanyikan dengan fasih oleh para penonton di sana,” sambungnya.

 

