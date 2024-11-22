Lagu Sadrah Masuk Chart Top 200, For Revenge Semringah

JAKARTA - For Revenge, band emo asal Bandung, kembali mencetak prestasi gemilang di industri musik. Lagu mereka yang bertajuk “Sadrah” berhasil menembus chart Top 200 Spotify, menandai pencapaian penting bagi perjalanan karier band ini.

Band yang telah berdiri sejak 2006 ini diketahui telah bergabung dengan Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI). Boniex, sang vokalis, pun menanggapi pencapaian ini sebagai bentuk kolaborasi yang baik antara For Revenge dengan label rekaman tersebut.

“Buat kami ini adalah hasil sinergi yang sangat baik antara kami dan Sony Music,” ujar Boniex.

Sebelumnya, lagu yang telah rilis pada 18 Maret 2024 tersebut juga masuk dalam trending video di YouTube untuk kategori musik pada 23 Maret 2024. Prestasi ini semakin mengukuhkan posisi Sadrah sebagai salah satu lagu yang paling digemari, tidak hanya di layanan streaming audio, tetapi juga di platform video.