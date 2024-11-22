Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lagu Sadrah Masuk Chart Top 200, For Revenge Semringah 

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |23:07 WIB
Lagu Sadrah Masuk Chart Top 200, For Revenge Semringah 
Lagu Sadrah Masuk Chart Top 200, For Revenge Semringah (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - For Revenge, band emo asal Bandung, kembali mencetak prestasi gemilang di industri musik. Lagu mereka yang bertajuk “Sadrah” berhasil menembus chart Top 200 Spotify, menandai pencapaian penting bagi perjalanan karier band ini.

Band yang telah berdiri sejak 2006 ini diketahui telah bergabung dengan Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI). Boniex, sang vokalis, pun menanggapi pencapaian ini sebagai bentuk kolaborasi yang baik antara For Revenge dengan label rekaman tersebut.

Lagu Sadrah Masuk Chart Top 200, For Revenge Semringah
Lagu Sadrah Masuk Chart Top 200, For Revenge Semringah

“Buat kami ini adalah hasil sinergi yang sangat baik antara kami dan Sony Music,” ujar Boniex.

Sebelumnya, lagu yang telah rilis pada 18 Maret 2024 tersebut juga masuk dalam trending video di YouTube untuk kategori musik pada 23 Maret 2024. Prestasi ini semakin mengukuhkan posisi Sadrah sebagai salah satu lagu yang paling digemari, tidak hanya di layanan streaming audio, tetapi juga di platform video.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/205/3154013/for_revenge-POgR_large.jpg
Kolaborasi Lintas Genre, For Revenge dan Stand Here Alone Siap Gebrak Konser Sang Derana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/205/3129828/for_revenge-itaM_large.jpg
Tinggi Permintaan, For Revenge Berharap Bisa Kembali Guncang Kuala Lumpur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/205/3124117/for_revenge-lUdi_large.jpg
For Revenge Raih 1 Juta Pengikut di TikTok, Kado Spesial di Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/205/3115862/for_revenge-2Ch0_large.jpg
Tembus 10 Juta Monthly Listener, For Revenge Siapkan Kejutan di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/205/3110677/for_revenge-7FRY_large.jpg
Elsa Japasal Sukses Berikan Sentuhan Berbeda di Lagu Menunggu Giliran For Revenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/205/3105169/for_revenge-JMaP_large.JPG
For Revenge Siap Hadirkan Sentuhan Berbeda di EP Terbaru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement