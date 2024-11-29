Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Bedtime Stories, Lagu Ravi Andika soal Kontemplasi Hidup

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |01:02 WIB
Bedtime Stories, Lagu Ravi Andika soal Kontemplasi Hidup (Foto: ist)
JAKARTA - Ravi Andika, solois muda berbakat asal Bandung, kembali menghadirkan karya terbaru melalui single berjudul Bedtime Stories. Masih mengusung genre pop seperti single sebelumnya, My Heaven, kali ini Ravi menghadirkan nuansa yang berbeda, lebih tenang dan kontemplatif.

Proses kreatif lagu ini ditangani langsung oleh Ravi Andika sebagai penulis sekaligus produser, dengan dukungan Putra Prastyo (Closehead) sebagai co-produser. Sensibilitas pop yang menjadi ciri khas Ravi tetap terasa konsisten di Bedtime Stories, melanjutkan benang merah dari dua single sebelumnya, 123 dan My Heaven. 

Nuansa yang dihadirkan kali ini lebih mendalam, dengan alunan melodi yang lembut dan tempo yang lambat. Pola lagu yang sederhana tanpa kesan bertele-tele menjadi daya tarik utama Bedtime Stories. 

Lagu ini diakhiri dengan fade-out yang menenangkan, meninggalkan kesan bahwa lagu tersebut hadir untuk menemani, memberikan ruang interpretasi bebas bagi pendengarnya. Tidak ada klimaks yang meledak-ledak, melainkan penutup yang sopan dan hangat.

Aransemen yang kaya dengan lapisan instrumen turut memperkuat pesan yang ingin disampaikan Ravi. Liriknya sederhana namun penuh makna, mencerminkan ajakan untuk merenung dan mengambil jeda sejenak dari hiruk pikuk kehidupan. 

Melalui Bedtime Stories, Ravi ingin mengingatkan bahwa tidak apa-apa untuk berhenti sejenak dan berbagi cerita kepada orang-orang yang dipercaya.

"Pesan yang ingin saya sampaikan sebenarnya cukup sederhana," jelas Ravi. "Ketika seseorang menghadapi masalah atau beban hidup, sebaiknya mereka berbagi cerita dengan orang yang mereka percaya. Mungkin tidak langsung menyelesaikan masalah, tapi setidaknya dapat meringankan beban yang dirasakan."

 

