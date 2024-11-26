Gugat Cerai Suami, Asri Welas Ajukan Hak Asuh Anak dan Harta Gana-gini

JAKARTA – Asri Welas resmi melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Galiech Ridha Rahardja, di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, pada 5 November 2024. Selain mengakhiri pernikahan, Asri juga mengajukan permohonan hak asuh atas ketiga anaknya dan pembagian harta gono-gini.

Humas Pengadilan Agama Depok, Samsudin, membenarkan kabar tersebut.

“Isi gugatannya mencakup permintaan cerai dan hak asuh anak. Ada tiga anak yang diminta hak asuhnya oleh penggugat, Asri Pramawati,” ujar Samsudin, Selasa (26/11/2024).

Selain itu, Asri juga meminta pembagian harta gana-gini yang sebelumnya telah disepakati bersama Galiech.

“Untuk harta gono-gini, telah dicantumkan dalam gugatan bahwa ada kesepakatan antara kedua pihak. Di pengadilan, hal ini dimintakan legalisasinya,” jelas Samsudin.

Sidang perdana gugatan cerai ini sebenarnya telah dijadwalkan. Namun, baik Asri maupun Galiech tidak hadir pada persidangan tersebut. Akibatnya, sidang harus ditunda dan dijadwalkan ulang pada 19 November 2024. Namun, pada sidang kedua, Galiech tidak hadir karena alasan kesehatan.

Sidang kemudian dilanjutkan pada hari ini, Selasa (26/11/2024), dengan agenda mediasi. Sayangnya, Asri kembali berhalangan hadir sehingga proses mediasi tidak bisa dilaksanakan.

“Mediasi harus dihadiri oleh prinsipal, baik penggugat maupun tergugat. Kami meminta kuasa hukum untuk memastikan kehadiran prinsipal di sidang berikutnya,” tambah Samsudin.