HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengejutkan, Asri Welas Gugat Cerai Galiech Ridha Rahardja

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |15:32 WIB
Mengejutkan, Asri Welas Gugat Cerai Galiech Ridha Rahardja (Foto: Ist)
JAKARTA Asri Welas datang dengan kabar mengejutkan. Secara diam-diam, ia melayangkan gugatan cerai kepada sang suami, Galiech Ridha Rahardja, di Pengadilan Agama (PA) Depok pada 5 November 2024.

Humas PA Depok, Samsudin, membenarkan kabar tersebut.

"Iya, benar. Pengadilan Agama Depok telah menerima gugatan cerai yang diajukan oleh Asri Rahmawati terhadap tergugat Galiech Ridha Rahardja. Gugatan tersebut terdaftar pada 5 November 2024," ujar Samsudin di kantornya, Selasa (26/11/2024).

Sidang perdana kasus ini telah digelar, tetapi baik Asri Welas maupun Galiech tidak hadir secara langsung. Keduanya hanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing.

"Pada sidang pertama, penggugat hadir melalui kuasa hukumnya, sementara tergugat tidak hadir," jelas Samsudin.

Pengadilan kemudian menjadwalkan ulang sidang pada 19 November 2024, dengan agenda pemanggilan tergugat sekaligus mediasi. Namun, hingga hari ini (26/11/2024), proses mediasi belum mencapai hasil karena ketidakhadiran Asri Welas.

"Pada tanggal 26 November 2024, mediasi kembali ditunda karena penggugat tidak hadir, sementara tergugat hadir di persidangan," ungkap Samsudin.

 

Halaman:
1 2
