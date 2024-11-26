Tajir Melintir, Cipung Dapat Kado Mobil Lightning McQueen dari Raffi Ahmad

Tajir Melintir, Cipung Dapat Kado Mobil Lightning McQueen dari Raffi Ahmad (Foto: IG Raffi)

JAKARTA - Rayyanza Malik Ahmad, atau yang akrab disapa Cipung, tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-3. Putra bungsu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini mendapat hadiah spesial yang bikin iri banyak orang.

Rafathar mendapatkan sebuah mobil listrik mewah yang dimodifikasi menyerupai karakter Lightning McQueen dari film animasi Cars. Momen mengesankan ini diabadikan oleh Raffi Ahmad melalui unggahan di akun Instagram-nya, @raffinagita1717.

Dalam unggahan tersebut, terlihat mobil listrik yang telah disulap menjadi replika sempurna karakter kartun favorit Cipung, lengkap dengan detail seperti simbol petir dan bagian mulut khas Lightning McQueen.

Tajir Melintir, Cipung Dapat Kado Mobil Lightning McQueen dari Raffi Ahmad

“Cipung birthday Lightning McQueen,” tulis Raffi dalam unggahannya pada Selasa (26/11/2024).

Saat berpose dengan mobil barunya, Cipung tampak semakin menggemaskan dengan outfit yang serasi dengan karakter Lightning McQueen.

Mobil tersebut kini terparkir di garasi rumah mewah Raffi dan Nagita. Cipung terlihat sangat senang dan antusias menerima hadiah spesial tersebut.

“Ajja suka banget nihh,” tambah Raffi dalam unggahan lainnya.

Tak hanya memberi kado, Raffi juga menyampaikan ucapan ulang tahun penuh cinta kepada putranya. Meski Rayyanza masih tertidur saat pagi harinya, Raffi tetap menyelipkan doa dan memberikan ciuman hangat untuk putra kesayangannya.

“Ajja selamat ulang tahun, panjang umur sayang,” ucap Raffi.