Loka Manya Prawiro Ajak Vina Panduwinata Kolaborasi di Lagu Menyesal

JAKARTA - Musisi Loka Manya Prawiro menggandeng diva legendaris Vina Panduwinata dalam single terbarunya yang berjudul Menyesal. Lagu ini terinspirasi dari kisah nyata sahabat Loka yang mencurahkan rasa penyesalan mendalam setelah kehilangan cinta pertama yang tak tergantikan oleh waktu.

Cerita emosional ini menjadi refleksi mendalam yang sangat menyentuh hati Loka.

"Lagu ini adalah pengingat akan pentingnya mempertimbangkan keputusan yang kita ambil dalam hidup, terutama yang berkaitan dengan cinta.

Melalui Menyesal, saya ingin menyampaikan betapa berharganya cinta yang kita miliki, dan jangan sampai terlambat untuk menghargainya," ujar Loka Manya Prawiro.

Sebagai pelengkap, lagu Menyesal kembali memperlihatkan kemampuan Vina Panduwinata dalam menghadirkan nuansa emosional yang mendalam.

Jika sebelumnya ia memukau lewat lagu legendaris seperti Aku Makin Cinta dan Sejujurnya, kali ini Vina memberikan sentuhan yang lebih dramatis untuk menggambarkan ironi dan penderitaan dalam cerita lagu ini.