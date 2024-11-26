Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

For Revenge Raih Predikat Band Terbaik IMA 2024

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |00:09 WIB
For Revenge Raih Predikat Band Terbaik IMA 2024
For Revenge Raih Predikat Band Terbaik IMA 2024 (Foto: ist)
JAKARTA – Grup band alternatif rock asal Bandung, For Revenge, berhasil membawa pulang penghargaan bergengsi di ajang Indonesian Music Awards (IMA) 2024. Mereka dinobatkan sebagai Duo/Group/Band of the Year pada acara yang digelar 25 November 2024 lalu.

Kesuksesan ini sekaligus menandai pencapaian luar biasa Boniex Noer dan kawan-kawan, yang berhasil mengungguli nama-nama besar seperti Juicy Luicy, Maliq & D’essentials, JKT48, dan Lomba Sihir.

Boniex Noer, vokalis For Revenge, menyebut penghargaan ini sebagai penutup tahun yang manis bagi perjalanan musik bandnya.

For Revenge Raih Predikat Band Terbaik IMA 2024
For Revenge Raih Predikat Band Terbaik IMA 2024

"Alhamdulillah, kami bisa memboyong gelar ini. Kami sangat bersyukur, awalnya masuk nominasi saja sudah menjadi kebanggaan tersendiri, apalagi kami satu-satunya band rock atau emo di kategori ini," ungkap Boniex saat ditemui di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Meskipun merasa bangga, Boniex mengaku sejak awal tidak memasang ekspektasi tinggi untuk menang. Ia menilai para nominator di kategori tersebut memiliki kualitas luar biasa.

"Awalnya, kami nggak terlalu berharap banyak, karena semua nominator di kategori ini keren banget," tambahnya.

