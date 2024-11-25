Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bangganya Sara Rahayu Masuk Nominasi Anugerah Dangdut Indonesia 2024

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |00:05 WIB
Bangganya Sara Rahayu Masuk Nominasi Anugerah Dangdut Indonesia 2024
Bangganya Sara Rahayu Masuk Nominasi Anugerah Dangdut Indonesia 2024 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sara Rahayu, penyanyi muda berbakat asal Subang, semakin menjadi sorotan di industri musik dangdut Indonesia. Tahun ini, Sara berhasil masuk nominasi kategori Penyanyi Pendatang Baru Paling di Hati dalam ajang bergengsi Anugerah Dangdut Indonesia 2024.

Prestasi ini menjadi bukti kerja keras dan dedikasi Sara dalam meniti karier sebagai penyanyi dangdut. Perjalanan Sara dimulai sejak masa sekolah.

Ia aktif tampil di berbagai acara dan panggung hiburan lokal, menunjukkan kecintaannya pada musik dangdut. Konsistensinya dalam mengasah bakat akhirnya membuahkan hasil ketika ia bergabung dengan label rekaman MYD Records, yang melahirkan single hits berjudul “Serindunya”.

Lagu “Serindunya”, yang dirilis pada 1 Oktober lalu, mendapat sambutan luar biasa dari para penggemar musik dangdut. Dalam waktu singkat, lagu ini meraih ratusan ribu tayangan di YouTube, membuktikan bahwa Sara memiliki daya tarik dan potensi besar untuk menjadi bintang baru di industri musik dangdut.

Bangganya Sara Rahayu Masuk Nominasi Anugerah Dangdut Indonesia 2024
Bangganya Sara Rahayu Masuk Nominasi Anugerah Dangdut Indonesia 2024

Sara mengaku terkejut sekaligus bangga atas pencapaiannya ini.

“Saya sangat bersyukur dan tidak menyangka bisa masuk nominasi Anugerah Dangdut Indonesia. Ini adalah kehormatan besar sekaligus motivasi untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi pecinta musik dangdut,” ujar Sara dengan penuh semangat.

Masuknya Sara dalam nominasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi, tetapi juga membuktikan bahwa musik dangdut terus melahirkan generasi muda berbakat yang siap melanjutkan kejayaannya.

Sebagai penyanyi muda berusia 24 tahun, perjalanan Sara di industri musik masih panjang. Namun, pencapaian ini menjadi langkah awal yang penting dalam kariernya.

Dengan dukungan penggemar, tim, dan industri, Sara berharap terus menghasilkan karya-karya yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement