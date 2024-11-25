Salma Salsabil Semringah Raih Penghargaan Breakthrough Artist of the Year di IMA 2024

JAKARTA - Salma Salsabil kembali menorehkan prestasi gemilang di dunia musik Indonesia. Pelantun lagu Bunga Hatiku ini berhasil membawa pulang penghargaan dalam ajang Indonesian Music Awards (IMA) 2024 yang berlangsung di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Senin (25/11/2024).

Salma meraih penghargaan di kategori Breakthrough Artist of the Year. Sebagai jebolan Indonesian Idol, Salma tampil penuh kebahagiaan dan bangga atas pencapaian tersebut.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT dan kedua orang tua saya yang telah datang jauh-jauh dari Probolinggo," ujar Salma dengan senyum mengembang saat menerima piala penghargaan.

Malam itu, piala bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh pembaca nominasi, Tiara Andini dan Praz Teguh. Dengan wajah sumringah, Salma menyampaikan rasa terima kasihnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung kariernya, termasuk penggemar setianya yang selalu memberikan semangat.

"Terima kasih untuk manajemen saya, Star Media Nusantara, serta semua orang yang telah bekerja sama dan mendukung saya," tambahnya.

IMA 2024: Ajang Penghargaan Bergengsi bagi Insan Musik Tanah Air