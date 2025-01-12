Selamat, Salma Salsabil Dilamar Dimansyah Laitupa

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Salma Salsabil. Dia dikabarkan dilamar oleh kekasihnya, Dimansyah Laitupa pada hari ini, Minggu (12/1/2025).

Perjalanan di Indonesian Idol XII ternyata menumbuhkan benih-benih cinta diantara mereka hingga akhirnya memutuskan untuk segera menikah.

Momen bahagia ini banyak berseliweran di media sosial, meski Salma dan Diman belum membagikan unggahan apapun di akun media sosial masing-masing.

Salah satunya dibagikan oleh akun @fanbaseindonesianidol. Salma yang tampil cantik mengenakan kebaya merah muda dengan bawahan kain batik tampak semringah saat memasuki tempat acara.

Sementara itu, Diman tampil gagah mengenakan kemeja dengan motif batik serupa dengan kain yang dikenakan Salma.

Momen lain yang begitu mengharukan adalah saat Diman berlutut sembari menyerahkan bouquet bunga untuk menyatakan keseriusannya ingin meminang sang pujaan hati.





(aln)