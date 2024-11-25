Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Amanda Manopo Mengaku Pernah Bosan Jalani Syuting

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |10:00 WIB
Amanda Manopo Mengaku Pernah Bosan Jalani Syuting
Amanda Manopo. (Foto: IG)
A
A
A

JAKARTA - Amanda Manopo tengah berada di puncak kariernya sebagai pesinetron Tanah Air. Apalagi, sinetron Ikatan Cinta yang ia bintangi sukses mendapat tempat di masyarakat.

Di balik kelancaran kariernya, Amanda tak menampik kalau ia pernah merasa bosan menjalani rutinitas. Apalagi, hal itu semakin berat dilakoni jika ditambah dengan rasa lelahnya.

"Ya pasti ada, bosen, capek lelah itu pasti ada," ucap Amanda Manopo di Kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Ketika dalam kondisi itu, wanita 24 tahun tersebut mengaku hanya butuh istirahat sejenak. Dengan begitu, ia bisa mengembalikan semangatnya lagi dalam berakting di layar kaca.

"Ya kalau ada di kondisi kayak gitu ya istirahat gitu," ucapnya.

Tak jarang, Amanda melepas stres karena pekerjaannya dengan berbelanja. Dia bahkan mengaku sering kalap ketika melihat belanja baju-baju untuk keperluan syuting hingga menghadiri acara resmi.

"Kalau belanja namanya perempuan nggak mungkin nggak kalap ya. Yang pastinya baju, baju untuk keperluan syuting, jalan-jalan, kalau misalkan baju, misal, hari ini pakai ini, besok sudah tidak pakai lagi. Jadi biasanya ini bisa dikasih ke orang yang membutuhkan atau thrifting," tandasnya.

(qlh)

