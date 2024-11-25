Tiara Andini Terharu Menang Song of The Year IMA 2024

JAKARTA - Tiara Andini kembali menorehkan prestasi gemilang di dunia musik Indonesia. Pada ajang Indonesian Music Awards (IMA) 2024, Tiara berhasil meraih penghargaan kategori Song of The Year berkat lagu hits-nya, Kupu-Kupu.

Penghargaan bergengsi ini diumumkan dalam acara yang disiarkan langsung dari Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Senin (25/11/2024). Tiara hadir langsung untuk menerima piala tersebut dengan penuh rasa syukur dan haru.

Saat memberikan sambutan, Tiara menyampaikan rasa terima kasihnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung perjalanan kariernya, termasuk keluarga dan tim manajemen.

"Alhamdulillah, terima kasih IMA 2024, terima kasih keluarga besar aku, Star Media Nusantara, dan my label,” ujar Tiara dengan penuh kebahagiaan.

Sebagai penyanyi muda berusia 24 tahun, kemenangan ini menjadi momen spesial dalam kariernya.

Tiara juga memberikan penghormatan khusus kepada penggemarnya yang disebut Mutiara. Menurut Tiara, dukungan tanpa henti dari para penggemar menjadi salah satu kekuatan besar yang mendorongnya terus berkarya.

"Dan yang terutama untuk fans aku, Mutiara. Aku tahu perjuangan kalian untuk sampai di sini. Mutiara, I love you," ucap Tiara dengan mata berbinar.

Dalam kategori Song of The Year, Tiara bersaing dengan sejumlah musisi kenamaan Tanah Air seperti Adrian Khalif, Juicy Lucy, Mahalini, dan Rizky Febian. Meski persaingan cukup ketat, Kupu-Kupu berhasil memikat hati para juri dan penikmat musik sehingga membawa Tiara keluar sebagai pemenang.