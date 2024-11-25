Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

DMasiv Tutup 2024 dengan Konser Tahun Baru Magical Night in New York

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |23:01 WIB
DMasiv Tutup 2024 dengan Konser Tahun Baru di New York
A
A
A

JAKARTA - DMasiv akan menutup tahun 2024 dengan penampilan spesial di perayaan malam tahun baru bertema Magical Night in New York. Konser ini akan berlangsung pada 31 Desember 2024 di Hotel Le Meridien, Sudirman, Jakarta Pusat.

Mengusung suasana ala Times Square, New York, konser ini menjadi momen istimewa bagi DMasiv. Sang vokalis, Rian Ekky Pradipta, menyebut tema tersebut memiliki keterkaitan dengan pengalaman tur mereka di Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

"Senang banget temanya nyambung dengan kami yang pernah tur ke Amerika di 2022. Lalu, di 2023 kami lebih nekat memilih tur dunia di Asia, Eropa, dan Amerika. Kalau tidak salah, DMasiv adalah band Indonesia satu-satunya yang tampil di Times Square dua tahun berturut-turut," kata Rian saat konferensi pers di Ballroom Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (25/11/2024).

DMasiv Tutup 2024 dengan Konser Tahun Baru di New York

Dalam penampilannya, DMasiv telah menyiapkan 15 lagu spesial, termasuk beberapa lagu cover dari penyanyi legendaris. Konser ini dijanjikan akan berbeda dari pertunjukan reguler mereka di festival atau acara lainnya.

"Kami pastikan lagu-lagu yang kami bawakan tidak sama dengan lagu-lagu di festival atau acara reguler. Ini akan terasa seperti konser DMasiv sesungguhnya," ujar Rian.

"Kayaknya nanti di Tahun Baru kami mau bawain lagu milik orang lain. Ini jarang banget dilakukan DMasiv," tambahnya.

Penampilan ini juga menjadi panggung pertama DMasiv di Jakarta setelah sebelumnya lebih sering tampil di luar kota.

Rian menyebut momen ini cukup spesial, karena biasanya mereka menghabiskan malam tahun baru dengan manggung di luar kota.

"Setiap Tahun Baru, alhamdulillah, kami selalu manggung. Buat anak band, Tahun Baru itu rasanya seperti Lebaran. Bahkan tahun lalu, kami main dua kali, di malam Tahun Baru dan tanggal 1 Januari. Jadi, kami senang banget dapat tawaran main di Jakarta kali ini," ungkapnya.

"Ini cukup langka dan jarang kami dapatkan. Jadi, kami bisa melewati malam Tahun Baru bersama keluarga," tambah Rian.

 

