HOME CELEBRITY MUSIK

Dua Dekade Berkarya, DMasiv Sukses Gelar Tur Eropa

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |21:01 WIB
Dua Dekade Berkarya, DMasiv Sukses Gelar Tur Eropa
DMasiv sukses gelar tur Eropa (Foto: IG DMasiv)
A
A
A

JAKARTA - D'Masiv sukses menggelar tur konser dalam rangka merayakan dua dekade berkaryanya di industri musik. Konser yang bertajuk "D’MASIV 20AD To The World" ini digelar oleh Rian cs di Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara di Eropa.

Terlihat jelas konser tur ini merupakan salah satu impian besar dari D'Masiv yang akhirnya berhasil terwujud. Melalui konser ini, para anggota D'Masiv mampu mengatasi kerinduan masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri.

"Memang keliling dunia adalah salah satu mimpinya D'Masiv. Kita pengin musik kita itu tidak hanya didengar oleh orang Indonesia aja, tapi juga semua orang yang ada di seluruh dunia," ungkap Rian Ekky Pradipta dikutip dalam keterangan resminya, Jumat (20/10/2023).

Dua Dekade Berkarya, DMasiv Sukses Gelar Tur Eropa

Tidak hanya itu, konser ini juga sebagai cara untuk memperkenalkan D'Masiv kepada para penggemar musik di berbagai penjuru dunia.

Rian menyebutkan bahwa persiapan para anggota D'Masiv sebenarnya relatif singkat. Bagi mereka, yang terpenting adalah kesiapan mental dan fisik.

"Karena memang ini tim kecil kita berangkatnya, jadi bisa dibilang kita seperti napak tilas kembali ke masa-masa berjuang dulu. Tapi di level yang berbeda," terang Rian.

Halaman:
1 2
