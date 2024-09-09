Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rian DMasiv Nyaris Tersambar Api di Atas Panggung, Selamat karena Hal Ini

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |10:46 WIB
Rian DMasiv Nyaris Tersambar Api di Atas Panggung, Selamat karena Hal Ini
Rian DMasiv Nyaris Tersambar Api di Atas Panggung, Selamat karena Hal Ini (Foto: IG Rian)
A
A
A

JAKARTA - Rian D'Masiv mengalami insiden kurang menyenangkan saat manggung di sebuah konser musik di Bangka Belitung. 

Melalui video yang dibagikan di Instagram pribadinya, Rian D'Masiv nyaris tersambar api yang berasal dari mesin efek api panggung.

Saat api menyembur ke atas, Rian yang tengah membawakan lagu Esok Kan Bahagia itu langsung terkejut dan berhenti bernyanyi sambil berjalan ke belakang panggung.

Rian DMasiv Nyaris Tersambar Api di Atas Panggung, Selamat karena Hal Ini
Rian DMasiv Nyaris Tersambar Api di Atas Panggung, Selamat karena Hal Ini

"Kejadian semalam. Alhamdulillah masih diberi keselamatan dan kesehatan??" tulis Rian D'Masiv di Instagram @rianekkypradipta, Sabtu (7/9/2024).

Beruntung kondisi Rian dalam keadaan baik-baik saja. Akan tetapi ia menyayangkan adanya peristiwa tersebut.

"Alhamdulilah saya baik baik saja.. tapi kejadian ini sungguh jadi pelajaran berharga untuk crew, stage manager, dan semua yang bertanggung jawab di panggung untuk lebih detail lagi memastikan keamanan musisi di atas panggung," ujar Rian D'Masiv.

Pria bernama Rian Ekky Pradipta itu berharap ke depannya peristiwa tersebut tidak terjadi lagi. 

"Semoga tidak terjadi lagi hal-hal membahayakan seperti semalam," tandas Rian.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190593//ammar_zoni-oFb7_large.jpg
Sidang di Jakarta, Ammar Zoni Ngebet Bertemu Dokter Kamelia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190600//ammar_zoni-uDYA_large.jpg
Tampil Lebih Kurus, Ammar Zoni Minta Doa Jelang Sidang Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190573//ammar_zoni-FRNx_large.jpg
Ammar Zoni Bersidang di Jakarta Hari Ini, Kuasa Hukum: Dia Baik, Semakin Kurus dan Ganteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190564//ridwan_kamil_dan_atalia_praratya-T1Dp_large.jpg
Ridwan Kamil Buka Peluang Rujuk dengan Atalia Praratya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190559//della_puspita-QKuJ_large.jpg
Della Puspita Terima Digugat Cerai Suami: Sudah Cukup Saya Berjuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190520//lisa_mariana-uA03_large.jpg
Lisa Mariana Minta Maaf pada Atalia Praratya, Isyaratkan Ada Wanita Lain di Sekitar RK
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement