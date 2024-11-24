7 Artis Indonesia Punya Chef Pribadi di Rumah

JAKARTA - Artis Indonesia punya chef pribadi di rumah akan dibahas dalam artikel ini. Beberapa dari artis ini memutuskan mempekerjakan chef pribadi untuk dapat menikmati masakan yang sesuai dengan selera mereka, sehat, dan tentunya fancy.

Pengalaman sang chef di bidang kuliner dapat menciptakan hidangan eksklusif untuk sang aktris dan keluarga. Nah, dalam artikel ini Okezone akan mengulas para artis yang mempekerjakan chef di rumah mereka.

7 Artis Indonesia Punya Chef Pribadi di Rumah

1.Nikita Willy

Nikita Willy dan sang suami, Indra Priawan, memilih untuk mempekerjakan Arre Prianto sebagai chef pribadi di rumah mereka. Koki yang cukup punya nama di TikTok tersebut bertugas menyiapkan berbagai hidangan di rumah sang aktris setiap hari.

Artis Indonesia Punya Chef Pribadi. (Foto: Nikita Willy/Instagram/@nikitawillyofficial94)

Dia menciptakan dan menyajikan aneka menu dari makan siang hingga makan malam di rumah sang aktris. Beberapa menu yang pernah dipamerkannya di TikTok adalah ikan panggang, ayam goreng, tumis sayuran, hingga sate ala Timur Tengah.

Nikita Willy mengungkapkan, alasannya memutuskan untuk mempekerjakan chef pribadi karena tidak bisa memasak dan merasa tidak cocok dengan masakan asisten rumah tangga di rumahnya.

2.Nia Ramadhani

Artis Indonesia punya chef pribadi di rumah selanjutnya adalah Nia Ramadhani. Setelah menikah dengan Ardie Bakrie, sang aktris menikmati hidup serba mewah, salah satunya memiliki chef pribadi di rumahnya.

Artis Indonesia Punya Chef Pribadi di Rumah. (Foto: Nia Ramadhani/Instagram/@ramadhaniabakrie)

Walaupun sudah memiliki koki yang menyiapkan hidangan di rumah, Nia Ramadhani mengaku masih sering membeli makanan dari luar dengan anggaran mencapai puluhan juta rupiah per bulan.

3.Momo Geisha

Setelah menikah dengan pengusaha kaya, Nicola Reza Samudra, Momo, mantan vokalis Geisha, kini tinggal di rumah mewah di Malang, Jawa Timur. Rumah megahnya tersebut dilengkapi berbagai fasilitas, termasuk seorang chef pribadi.

Artis Indonesia Punya Chef Pribadi di Rumah. (Foto: Momo Geisha/Instagram/@therealmomogeisha)

Chef tersebut tak hanya memasak untuk keluarga Momo, namun juga untuk mertua dan adiknya yang tinggal berdekatan. Salah satu hidangan mewah yang pernah dibagikan Momo lewat media sosialnya adalah Caviar yang berharga Rp2,5 juta.

4.Titi Kamal

Artis Indonesia punya chef pribadi di rumah selanjutnya adalah Titi Kamal. Sang aktris dan suaminya, Christian Sugiono, juga sering mengundang chef pribadi untuk memasak di rumah mereka, terutama saat ada acara spesial.

Artis Indonesia Punya Chef Pribadi di Rumah. (Foto: Titi Kamal/Instagram/@titi_kamall)

Salah satu hidangan favorit Titi Kamal yang sering disiapkan oleh chef pribadi mereka adalah steak tomahawk yang dilapisi emas 24 karat. Menu mewah ini menjadi pilihan utama saat mereka mengadakan acara istimewa di rumah.