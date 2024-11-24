Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Artis Indonesia Punya Chef Pribadi di Rumah

Novita Melieyana , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |21:30 WIB
7 Artis Indonesia Punya Chef Pribadi di Rumah
7 Artis Indonesia Punya Chef Pribadi di Rumah. (Foto: Nikita Willy dan Indra Priawan/Instagram/@nikitawillyofficial94)
A
A
A

JAKARTA - Artis Indonesia punya chef pribadi di rumah akan dibahas dalam artikel ini. Beberapa dari artis ini memutuskan mempekerjakan chef pribadi untuk dapat menikmati masakan yang sesuai dengan selera mereka, sehat, dan tentunya fancy.

Pengalaman sang chef di bidang kuliner dapat menciptakan hidangan eksklusif untuk sang aktris dan keluarga. Nah, dalam artikel ini Okezone akan mengulas para artis yang mempekerjakan chef di rumah mereka.

7 Artis Indonesia Punya Chef Pribadi di Rumah

1.Nikita Willy

Nikita Willy dan sang suami, Indra Priawan, memilih untuk mempekerjakan Arre Prianto sebagai chef pribadi di rumah mereka. Koki yang cukup punya nama di TikTok tersebut bertugas menyiapkan berbagai hidangan di rumah sang aktris setiap hari.

Nikita Willy
Artis Indonesia Punya Chef Pribadi. (Foto: Nikita Willy/Instagram/@nikitawillyofficial94)

Dia menciptakan dan menyajikan aneka menu dari makan siang hingga makan malam di rumah sang aktris. Beberapa menu yang pernah dipamerkannya di TikTok adalah ikan panggang, ayam goreng, tumis sayuran, hingga sate ala Timur Tengah. 

Nikita Willy mengungkapkan, alasannya memutuskan untuk mempekerjakan chef pribadi karena tidak bisa memasak dan merasa tidak cocok dengan masakan asisten rumah tangga di rumahnya.

2.Nia Ramadhani

Artis Indonesia punya chef pribadi di rumah selanjutnya adalah Nia Ramadhani. Setelah menikah dengan Ardie Bakrie, sang aktris menikmati hidup serba mewah, salah satunya memiliki chef pribadi di rumahnya. 

Nia Ramadhani
Artis Indonesia Punya Chef Pribadi di Rumah. (Foto: Nia Ramadhani/Instagram/@ramadhaniabakrie)

Walaupun sudah memiliki koki yang menyiapkan hidangan di rumah, Nia Ramadhani mengaku masih sering membeli makanan dari luar dengan anggaran mencapai puluhan juta rupiah per bulan. 

3.Momo Geisha

Setelah menikah dengan pengusaha kaya, Nicola Reza Samudra, Momo, mantan vokalis Geisha, kini tinggal di rumah mewah di Malang, Jawa Timur. Rumah megahnya tersebut dilengkapi berbagai fasilitas, termasuk seorang chef pribadi. 

Momo Geisha (IG)
Artis Indonesia Punya Chef Pribadi di Rumah. (Foto: Momo Geisha/Instagram/@therealmomogeisha)

Chef tersebut tak hanya memasak untuk keluarga Momo, namun juga untuk mertua dan adiknya yang tinggal berdekatan. Salah satu hidangan mewah yang pernah dibagikan Momo lewat media sosialnya adalah Caviar yang berharga Rp2,5 juta.

4.Titi Kamal

Artis Indonesia punya chef pribadi di rumah selanjutnya adalah Titi Kamal. Sang aktris dan suaminya, Christian Sugiono, juga sering mengundang chef pribadi untuk memasak di rumah mereka, terutama saat ada acara spesial.

Titi Kamal
Artis Indonesia Punya Chef Pribadi di Rumah. (Foto: Titi Kamal/Instagram/@titi_kamall)

Salah satu hidangan favorit Titi Kamal yang sering disiapkan oleh chef pribadi mereka adalah steak tomahawk yang dilapisi emas 24 karat. Menu mewah ini menjadi pilihan utama saat mereka mengadakan acara istimewa di rumah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement