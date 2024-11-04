Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Indonesia Jadi Menantu Konglomerat, Nomor 3 Kerap Pamer Tas Mewah

Novita Melieyana , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |15:30 WIB
5 Artis Indonesia Jadi Menantu Konglomerat, Nomor 3 Kerap Pamer Tas Mewah
5 Artis Indonesia Jadi Menantu Konglomerat, Nomor 2 Kerap Pamer Tas Mewah. (Foto: Syahrini/Instagram/@princessyahrini)
A
A
A

JAKARTA - Artis Indonesia jadi menantu konglomerat akan dibahas dalam artikel ini. Sebagai artis, mereka dikenal memiliki gaya hidup mewah dan glamor. Namun ketika dipinang para anak konglomerat, para artis ini mendadak membatasi kegiatan mereka di dunia hiburan.

Sebagian dari mereka fokus berbisnis, sementara lainnya memilih kegiatan di luar dunia hiburan. Lalu siapa saja artis cantik yang menjadi menantu para konglomerat? Berikut ulasan Okezone.

5 Artis Indonesia Jadi Menantu Konglomerat

1.Pevita Pearce

Pevita Pearce mengejutkan publik dengan kabar pernikahannya, pada 20 Oktober silam. Dia dipinang Mirzan Meer, putra Datuk Sri Meer Sadik Habib, bos Habib Group, salah satu perusahaan perhiasan terbesar di Malaysia.

Pevita Pearce (IG)
Artis Indonesia Jadi Menantu Konglomerat. (Foto: Pevita Pearce/Instagram/@pevpearce)

Habib Group mengelola berbagai merek perhiasan ternama, termasuk Habib Jewels. Walaupun informasi mengenai total kekayaan Mirzan belum terungkap, namun kini Pevita Pearce berada dalam lingkaran elite berkat pernikahannya dengan Mirzan.

2.Syahrini

Artis Indonesia jadi menantu konglomerat selanjutnya adalah Syahrini. Dia resmi dipinang Reino Barack dalam proses ijab kabul eksklusif di Masjid Camii, Tokyo, Jepang, pada 27 Februari 2019. 

Syahrini
Artis Indonesia Jadi Menantu Konglomerat. (Foto: Syahrini/Instagram/@princessyahrini)

Reino merupakan putra Rosano Barack, bos PT Plaza Indonesia Realty yang diprediksi memiliki kekayaan mencapai Rp490 miliar. Rosana juga terafiliasi dengan berbagai perusahaan, termasuk PT Panasonic Manufacturing Indonesia dan PT Jababeka. Di media sosial, Syahrini kerap memamerkan gaya hidup mewahnya dengan berbagai tas-tas mewah.

3.Nia Ramadhani

Nia Ramadhani menikah dengan Ardi Bakrie yang merupakan putra politisi dan pengusaha Aburizal Bakrie, pada 1 April 2010. Aburizal diprediksi memiliki total kekayaan mencapai USD9,2 miliar atau setara Rp144 triliun. 

Nia Ramadhani
Artis Indonesia Jadi Menantu Konglomerat. (Foto: Nia Ramadhani/Instagram/@ramadhaniabakrie)

Bakrie Group milik keluarga Ardi beroperasi di berbagai sektor, termasuk pertambangan, telekomunikasi, hingga properti. Sebagai menantu konglomerat, Nia tampak cukup dekat dengan kedua mertuanya. Dia kerap membagikan momen traveling ke luar negeri bersama sang mertua.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
