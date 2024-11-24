Seru! Nguber Drummer Jadi Upaya Pencarian Musisi Muda

JAKARTA - Event Nguber Drummer jadi wadah yang menginspirasi dunia musik. Acara ini menggaet anak muda dengan bakat bermain drum yang diharapkan bisa menjadi regenerasi untuk industri musik Tanah Air.

Berangkat dari keinginan mencari bakat drummer muda, acara ini pun mulai mengadakan audisi-audisi di berbagai kota di Indonesia.

“Nguber Drummer adalah sebuah event di mana kita mengumpulkan drummer-drummer dari Indonesia. Kita sudah membuka audisi di Semarang, Yogyakarta, Karawang, dan kita kumpulkan di satu event ini,” kata Yandi Andaputra, drummer sekaligus Founder dari Nguber Drummer, di Summarecon Mal Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/11/2024).

Acara Nguber Drummer ini juga menggaet para drummer ternama Indonesia, salah satunya Rayendra Sunito. Drummer The Bakuucakar yang sudah melalang buana di industri musik ini mengaku kagum dengan adanya event Nguber Drummer yang menjadi angin segar untuk anak muda.

Nguber Drummer jadi upaya pencarian musisi muda. (Foto: Annastasya/Okezone.com)

Dia bahkan takjub mengetahui banyak talenta muda yang jago menabuh drum di usia belia mereka.

“Bakat musiknya anak muda Indonesia sih gak habis-habis ya. Mereka gokil banget mainnya (drum),” kata Rayendra.

Nguber Drummer menggelar acara di Summarecon Mal Bekasi, Sabtu (23/11/2024). Acara ini menghadirkan dua drummer cilik asal Semarang, Gheva dan Yesaya yang berhasil memenangkan audisi Nguber Drummer.