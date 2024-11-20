Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Masih Cinta, Ardhito Pramono Berharap Rujuk dengan Mantan Istri

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |10:10 WIB
Masih Cinta, Ardhito Pramono Berharap Rujuk dengan Mantan Istri
Masih Cinta, Ardhito Pramono Berharap Rujuk dengan Mantan Istri. (Foto: Instagram/@ardhitopramono)
A
A
A

JAKARTA - Ardhito Pramono blakblakan mengaku menyesal bercerai dari sang mantan istri, Jeanneta Sanfadelia. Kini, setelah 2 tahun menduda sang musisi kerap merasa rindu pada Jeanneta. 

“Namanya penyesalan, pasti datang belakangan. Gue juga berusaha menerima kenyataan bahwa dia bukan milik gue. Dengan begitu, gue bisa berdamai dengan keadaan,” ujarnya saat ditemui di Kemang, Jakarta Selatan, pada 19 November 2024.

Kini, Ardhito dan Jeanneta bisa berinteraksi dan bercanda layaknya teman. “Siapa tahu, lewat candaan itu dia bisa balik lagi sama gue. Apalagi gue masih cinta dan sering rindu dia,” kata pelantun Waking Up Together With You tersebut. 

Ardhito Pramono Ceritakan Perjalanan Hidup Lewat Album Road Trip
Masih Cinta, Ardhito Pramono Berharap Rujuk dengan Mantan Istri. (Foto: Okezone)

Ardhito Pramono menikah dengan Jeanneta Sanfadelia, pada 2019. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai satu anak perempuan. Namun setelah 4 tahun menikah, mereka memutuskan bercerai.

“Banyak orang bertanya, kenapa tidak pernah posting anak lagi di medsos? Asmara baik-baik saja. Aku dan Jeanneta sepakat untuk tidak lagi mengunggah fotonya di media sosial,” katanya kala itu.

Dalam lanjutan keterangannya, Ardhito Pramono menambahkan, “Walau aku dan Jeanneta tak lagi bersama, namun aku mendoakan yang terbaik untuknya. Aku mencintaimu, kau akan selalu menjadi candyku.”**

(SIS)

