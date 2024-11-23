Terungkap, Deddy Corbuzier Ternyata Pernah Putus Cinta karena Luna Maya

JAKARTA - Deddy Corbuzier mengungkap cerita mengejutkan tentang kisah cintanya sebelum menikahi Sabrina Chairunnisa. Meski dikenal tertutup soal kehidupan pribadi, Deddy membagikan kisah tersebut saat berbincang dengan Luna Maya di acara Podhub, yang juga dihadiri Vidi Aldiano.

Deddy mengaku bahwa salah satu hubungan asmaranya pernah berakhir karena dirinya membela Luna Maya dalam sebuah perdebatan. Hal ini bermula ketika Luna menanyakan alasan Deddy memblokir akun Instagramnya, yang membuat Luna akhirnya membalas dengan memblokir akun Deddy.

"Kita tuh blok-blokan di Instagram. Jadi pertama gue yang di-blok sama bapak (Deddy Corbuzier)," kata Luna Maya.

Terungkap, Deddy Corbuzier Ternyata Pernah Putus Cinta karena Luna Maya

Mendengar pernyataan itu, Deddy membantah. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah memblokir akun Luna.

"Bukan gue lah (yang blokir)," tegas Deddy.

Luna lalu menimpali, "Mantan lo."

Deddy menjelaskan bahwa tindakan tersebut ternyata dilakukan oleh mantan kekasihnya saat ia masih menduda. Deddy mengaku tidak mengetahui hal tersebut hingga ia mengecek kembali daftar pertemanannya di Instagram.

"Nggak tahu, sumpah nggak tahu, tiba-tiba kok hilang semua orang-orang," ungkapnya.