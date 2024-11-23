Daftar Lengkap Pemenang MAMA Awards 2024

SEOUL - Ajang bergengsi MAMA Awards 2024 sukses digelar di dua lokasi berbeda, yaitu Dolby Theatre Hollywood pada 21 November 2024 dan Kyocera Dome Osaka pada 22-23 November 2024.

Acara ini menjadi momen perayaan bagi insan musik K-pop terbaik selama tiga malam berturut-turut, dengan kehadiran bintang-bintang besar yang menambah gemerlapnya suasana.

Girlband aespa tampil memukau dengan memimpin perolehan delapan nominasi dan membawa pulang kemenangan besar di kategori bergengsi seperti Visa Artist of the Year, Visa Song of the Year, dan Visa Album of the Year.

Daftar Lengkap Pemenang MAMA Awards 2024

Tak hanya itu, momen spesial juga terjadi dengan kehadiran Bruno Mars dan Rosé BLACKPINK. Kedua musisi ini memenangkan penghargaan Global Sensation berkat kolaborasi mereka dalam single "APT," yang telah memikat hati banyak penggemar.

Sementara itu, Jennie BLACKPINK juga mencatat prestasi gemilang dengan membawa pulang penghargaan dari kategori Artis dan Lagu Terbaik Tahun Ini, hasil dari karya solonya yang mencuri perhatian.