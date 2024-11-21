Sule Tak Nyaman Bahas Isbat Nikah Rizky Febian dan Mahalini, Bantah Bakal Jadi Saksi

JAKARTA - Komedian Sule tampaknya tidak nyaman saat membahas soal sidang isbat nikah sang putra, Rizky Febian dan Mahalini Raharja. Seperti diketahui pernikahan Rizky Febian dan Mahalini belum terdaftar di negara. Artinya pernikahan yang digelar pada 10 Mei 2024 itu hanya sah secara agama.

Hal itu terlihat saat ia menjadi bintang tamu dalam program FYP yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Awalnya, Irfan Hakim bertanya soal pemberitaan yang heboh mengenai Rizky Febian dan Mahalini.

"Tapi ngomong Iky nih, kemarin di media heboh sidang isbat? Gua nggak ngerti sidang isbat apa sih?," tanya Irfan hakim kepada Sule dikutip Rabu (20/11/2024).

Mendengar itu, raut wajah Sule langsung berubah. Bahkan Raffi Ahmad juga sempat bertanya soal kemungkinan Sule yang akan menjadi saksi di sidang isbat nikah tersebut.

"Dan denger-denger ini katanya kang Sule akan jadi saksi," tanya Raffi Ahmad.

Namun dengan ketus, Sule langsung membantahnya. Ia bahkan mengganggap bahwa pemberitaan yang beredar itu adalah bentuk dari sok tahu.

"Enggak. Ah ini mah yang nulisnya sok tahu," tegas Sule.

"Udah nggak usah dibahas. Nggak bagus buat share," lanjut Sule.

Mantan suami Nathalie Holscher itu mengaku tak ingin membahasnya karena Rizky Febian tidak pernah menceritakan hal itu. Bahkan Sule mengetahui soal isbat nikah dari media.