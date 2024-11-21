Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sule Tak Nyaman Bahas Isbat Nikah Rizky Febian dan Mahalini, Bantah Bakal Jadi Saksi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |07:32 WIB
Sule Tak Nyaman Bahas Isbat Nikah Rizky Febian dan Mahalini, Bantah Bakal Jadi Saksi
Sule. (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Sule tampaknya tidak nyaman saat membahas soal sidang isbat nikah sang putra, Rizky Febian dan Mahalini Raharja. Seperti diketahui pernikahan Rizky Febian dan Mahalini belum terdaftar di negara. Artinya pernikahan yang digelar pada 10 Mei 2024 itu hanya sah secara agama. 

Hal itu terlihat saat ia menjadi bintang tamu dalam program FYP yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim.  Awalnya, Irfan Hakim bertanya soal pemberitaan yang heboh mengenai Rizky Febian dan Mahalini. 

"Tapi ngomong Iky nih, kemarin di media heboh sidang isbat? Gua nggak ngerti sidang isbat apa sih?," tanya Irfan hakim kepada Sule dikutip Rabu (20/11/2024).

Mendengar itu, raut wajah Sule langsung berubah. Bahkan Raffi Ahmad juga sempat bertanya soal kemungkinan Sule yang akan menjadi saksi di sidang isbat nikah tersebut. 

Mahalini dan Rizky Febian (Bride Story)

"Dan denger-denger ini katanya kang Sule akan jadi saksi," tanya Raffi Ahmad.

Namun dengan ketus, Sule langsung membantahnya. Ia bahkan mengganggap  bahwa pemberitaan yang beredar itu adalah bentuk dari sok tahu. 

"Enggak. Ah ini mah yang nulisnya sok tahu," tegas Sule.

"Udah nggak usah dibahas. Nggak bagus buat share," lanjut Sule.

Mantan suami Nathalie Holscher itu mengaku tak ingin membahasnya karena Rizky Febian tidak pernah menceritakan hal itu. Bahkan Sule mengetahui soal isbat nikah dari media.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/205/3181612//album_mahalini-halF_large.JPG
Album Terbaru Koma Mahalini Masuk Top Albums Debut Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181459//komedian_sule-xOGH_large.jpg
Sule Klaim Bisa Hasilkan Rp10 Juta Hanya dari 1 Jam Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/205/3181278//mahalini_dan_mylinz-LHYR_large.JPG
Mahalini Rayakan 6 Tahun Mylinz dan Rilis Album Baru Koma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/612/3178116//daehoon-aOEk_large.jpg
Beredar Foto Jule dengan Pria Lain, Daehoon Ungkap Butuh Waktu untuk Menenangkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/194/3176072//amanda-TrvS_large.jpg
Potret Hangat Pernikahan Amanda Manopo dengan Kenny Austin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/612/3176007//amanda_manopo_menikah-ITjt_large.jpg
Makna Serba Mawar Putih Pada Pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement