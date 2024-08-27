Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Song Joong Ki dan Chun Woo Hee Bintangi Drama Romantis My Youth, Tayang Tahun Depan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |23:31 WIB
Song Joong Ki dan Chun Woo Hee Bintangi Drama Romantis <i>My Youth</i>, Tayang Tahun Depan
Song Joong Ki dan Chun Woo Hee Bintangi Drama Romantis My Youth. (Foto: Marie Claire/HighZium Studio)
SEOUL - Song Joong Ki bersiap comeback ke layar kaca! Dia akan beradu akting dengan aktris Chun Woo Hee dalam drama produksi HighZium Studio berjudul My Youth.

Drama romantis ini berkisah tentang Hae Sunwoo (Song Joong Ki), mantan aktor cilik yang sangat sukses. Namun karena keserakahan orang dewasa di sekitarnya, dia kehilangan ‘panggung’ dan dilupakan oleh publik.

Song Joong Ki dan Chun Woo Hee bintangi drama romantis My Youth. (Foto: Hancinema)
Song Joong Ki dan Chun Woo Hee bintangi drama romantis My Youth. (Foto: Hancinema)

Lepas dari kekacauan tersebut, Sunwoo memulai hidup baru sebagai novelis dan florist. Hingga suatu hari, Sung Je Yeon (Chun Woo Hee), orang yang memegang kunci masa lalunya, muncul dan mengingatkan Sunwoo alasannya tetap bertahan hidup. 

Je Yeon merupakan perempuan ambisius yang bekerja di sebuah agensi hiburan bernama Feel Entertainment. Dia tumbuh di keluarga kaya raya dan tak pernah merasa khawatir dengan masa depan.

Namun sebuah tragedi muncul yang membuat keluarga Je Yeon bangkrut. Tiba-tiba merasa kekurangan, membuat Je Yeon tumbuh menjadi perempuan ambisius yang rela melakukan apapun untuk mencapai tujuannya.

Halaman:
1 2
