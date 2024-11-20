Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayah Vadel Badjideh Sakit Hati Dikatai Miskin oleh Nikita Mirzani

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |21:30 WIB
Ayah Vadel Badjideh Sakit Hati Dikatai Miskin oleh Nikita Mirzani
Ayah Vadel Badjideh Sakit Hati Dikatai Nikita Mirzani Miskin. (Foto: Intens Investigasi)
A
A
A

JAKARTA - Umar Badjideh, ayah kandung Vadel, menjalani pemeriksaan terkait laporannya terhadap Nikita Mirzani. Pemeriksaan berjalan selama 2 jam di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Rabu (20/11/2024).

Rahmad Riad, tim kuasa hukum keluarga Badjideh mengatakan, Umar mendapat 22 pertanyaan dari penyidik Polres Metro Jaksel terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Nikita Mirzani.

Pria itu menyerahkan bukti berupa dokumen elektronik berupa Insta Story Nikita Mirzani yang menguatkan dugaan bahwa sang aktris melontarkan kalimat hinaan untuk dirinya dan keluarga. 

“Kalimat hinaan itu, diunggah NM lewat Instagram, sepanjang Oktober hingga November 2024. Ada sekitar tujuh video lah tadi yang kami serahkan kepada penyidik untuk melengkapi BAP,” kata Rahmad. 

Sang pengacara menyebut, kalimat-kalimat hinaan yang dilontarkan oleh Nikita Mirzani membuat kliennya sangat sakit hati. Tak hanya hinaan, Umar Badjideh juga menyebut, ada kalimat sang aktris yang mengarah pada fitnah.

Nikita Mirzani Siap Duel Sama Dinar Candy di Ring Tinju, Siapa yang Menang?
Ayah Vadel Badjideh Sakit Hati Dikatai Nikita Mirzani Miskin. (Foto: Sindo)

“Fitnah yang diucapkan NM adalah keluarga bapak Umar Badjideh ini sangat miskin atau keluarga termiskin di dunia,” tuturnya. 

Sementara kalimat Nikita Mirzani yang dianggap mencemarkan nama baik adalah ketika sang aktris menyamakan wajah Umar dengan karakter kera dalam film The Planet of the Apes

 

Halaman:
1 2
