HOME CELEBRITY MUSIK

Ardhito Pramono Kenalkan Single Baru, Terinspirasi dari Pengalaman Hidup

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |21:51 WIB
Ardhito Pramono Kenalkan <i>Single</i> Baru, Terinspirasi dari Pengalaman Hidup
Ardhito Pramono belum move on dari mantan istri. (Foto: Ayu Utami/Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Ardhito Pramono secara blak-blakan mengaku masih belum move on dari mantan istrinya, Jeanneta Sanfadelia. Ardhito Pramono dan Jeanneta Sanfadelia telah bercerai pada 2 tahun lalu. Mereka menikah pada 2019.

Bagi Ardhito Pramono, mantan istrinya itu merupakan sumber inspirasinya dalam berkarya di industri musik Tanah Air.

"Belum (move on) itu jadi bensin gua tetap untuk bisa berkarya. Dan itu jadi sumber inspirasi gua," kata Ardhito Pramono di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2024).

Pasalnya sebagai musisi, keresahan hati yang dialami bisa menjadi pemantik untuk berkarya. Buktinya di tahun ini Ardhito Pramono banyak merilis karya, terbaru Ardhito Pramono merilis single berjudul Muda Mudi Jakarta bareng Amel Carla.

"Kami seniman cuma dua momen bisa berkarya, lagi jatuh cinta atau patah hati. Kalau lagi baik baik aja kayaknya gak perlu rilis lagu deh," ucap Ardhito Pramono.

 

